МЮ не готов выложить 68 млн. фунтов за Кунде

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Жюлю Кунде, но не собирается выплачивать отступные в 68 миллионов фунтов по контракту защитника "Севильи".

Приглашение достойного партнера к Харри Магуайру в центр обороны является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.



Daily Mail может подтвердить, что "красные дьяволы" интересуются Кунде, который в течение 18 последних месяцев утвердился одним из самых перспективных центральных защитников Европы.



Однако клуб с "Олд Траффорд" считает, что отступные в 68 млн. фунтов за 22-летнего француза — это чересчур много с учетом новых экономических реалий в футболе. Сделка будет возможна, только если "Севилья" поумерит свои аппетиты.



Стоит отметить, что интерес к Кунде из Манчестера существовал еще прошлым летом. Тогда заполучить Жюля хотел "Сити", однако "Севилья" отказалась торговаться, и в итоге "горожане" купили Рубена Диаша у "Бенфики" за 62 млн. фунтов.