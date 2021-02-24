"Тоттенхэм" повторно разгромил "Вольфсберг" и ворвался в 1/8 финала Лиги Европы
Разгромив "Вольфсберг" в ответном матче со счетом 4:0, "Тоттенхэм" стремительно ворвался в 1/8 финала Лиги Европы.
Если у кого-то и оставались сомнения насчет исхода этого противостояния, то уже на 10-й минуте они были окончательно развеяны. Деле Алли сыграл в стенку с Мэттом Дохерти, а когда получил ответную передачу, то остановил мяч и вторым касанием пробил ножницами через себя с 12 метров — 1:0.
Дальше "шпоры" играли в свое удовольствие и не очень-то мешали играть сопернику, хотя в целом контролировали ситуацию на поле.
Второй тайм начался с того, что Алли выполнил навесную передачу с левого фланга к дальней штанге, где Карлос Винисиус головой опустил мяч в ворота — 2:0.
На 73-й минуте случился еще один гол. Алли сделал пас на правый край штрафной площади, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Гарет Бэйл — 3:0.
Точка в матче была поставлена спустя 10 минут, и на сей раз обошлось без Алли. 16-летний Дейн Скарлетт, заменивший Деле, пустился в прессинг и заставил защитника "Вольфсберга" ошибиться, а Винисиус сразу же пробил по отскочившему к нему мячу в штрафной — 4:0.
"Вольфсберг" вновь не доставил никаких проблем "Тоттенхэму", который, как кажется, нашел в Лиге Европы свою отдушину. Если Деле Алли продолжит играть таким образом в остатке сезона, у "шпор" будут все шансы чего-нибудь достичь.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Вольфсберг" (Австрия) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 8:1
Голы: Алли 10, Винисиус 50, 83, Бэйл 73.
"Тоттенхэм": Харт, Дохерти (Лавинье 74), Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Сиссоко (Джон 82), Уинкс, Ламела (Бэйл 69), Алли (Скарлетт 81), Бергвейн (Моура 69), Винисиус.
24.02.2021 21:55
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Ебаную помойку сРеал Пидрид опять судейки за уши тянут
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реал просто ебаная клоунада
такой беспредел, переключил нахуй
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Ору. Перес занес беспалевно
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что-то уныло уже смотреть хуиту на одни ворота. как там Реаль, интересный матч?
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боруссия полная параша
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В ахуе ваще
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В каком говне сейчас Лалига - это жесть
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смотрю на состав сити и диву даюсь, откуда там результат...
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Алли единственный, кто может спасти Жозика от увольнения.
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голешник алли круче банки жиру
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айфон для лгбт меньшинств.
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Что они забыли в среду
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Горите от мощи петунхэма?
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На классе.
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