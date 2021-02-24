"Тоттенхэм" повторно разгромил "Вольфсберг" и ворвался в 1/8 финала Лиги Европы

Деле Алли Разгромив "Вольфсберг" в ответном матче со счетом 4:0, "Тоттенхэм" стремительно ворвался в 1/8 финала Лиги Европы.

Если у кого-то и оставались сомнения насчет исхода этого противостояния, то уже на 10-й минуте они были окончательно развеяны. Деле Алли сыграл в стенку с Мэттом Дохерти, а когда получил ответную передачу, то остановил мяч и вторым касанием пробил ножницами через себя с 12 метров — 1:0.

Дальше "шпоры" играли в свое удовольствие и не очень-то мешали играть сопернику, хотя в целом контролировали ситуацию на поле.

Второй тайм начался с того, что Алли выполнил навесную передачу с левого фланга к дальней штанге, где Карлос Винисиус головой опустил мяч в ворота — 2:0.

На 73-й минуте случился еще один гол. Алли сделал пас на правый край штрафной площади, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Гарет Бэйл — 3:0.

Точка в матче была поставлена спустя 10 минут, и на сей раз обошлось без Алли. 16-летний Дейн Скарлетт, заменивший Деле, пустился в прессинг и заставил защитника "Вольфсберга" ошибиться, а Винисиус сразу же пробил по отскочившему к нему мячу в штрафной — 4:0.

"Вольфсберг" вновь не доставил никаких проблем "Тоттенхэму", который, как кажется, нашел в Лиге Европы свою отдушину. Если Деле Алли продолжит играть таким образом в остатке сезона, у "шпор" будут все шансы чего-нибудь достичь.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Вольфсберг" (Австрия) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 8:1

Голы: Алли 10, Винисиус 50, 83, Бэйл 73.

"Тоттенхэм": Харт, Дохерти (Лавинье 74), Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Сиссоко (Джон 82), Уинкс, Ламела (Бэйл 69), Алли (Скарлетт 81), Бергвейн (Моура 69), Винисиус.


Метки Вольфсберг, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2021 21:55

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Последние комментарии:




  1. jirrort 24.02.2021 23:21 # jirrort
    Ебаную помойку сРеал Пидрид опять судейки за уши тянут

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  2. superperez101 24.02.2021 23:21 # superperez101
    реал просто ебаная клоунада
    такой беспредел, переключил нахуй

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  3. ry-l 24.02.2021 23:19 # ry-l
    Ору. Перес занес беспалевно

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  4. dallaslp 24.02.2021 23:17 # dallaslp
    что-то уныло уже смотреть хуиту на одни ворота. как там Реаль, интересный матч?

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  5. thegodfather 24.02.2021 23:17 # thegodfather
    боруссия полная параша

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  6. liverpo0ol 24.02.2021 23:16 # liverpo0ol
    В ахуе ваще

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  7. ry-l 24.02.2021 23:15 # ry-l
    В каком говне сейчас Лалига - это жесть

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  8. thegodfather 24.02.2021 23:06 # thegodfather
    смотрю на состав сити и диву даюсь, откуда там результат...

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  9. brown-ale 24.02.2021 22:57 # brown-ale
    Алли единственный, кто может спасти Жозика от увольнения.

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  10. superperez101 24.02.2021 22:55 # superperez101
    голешник алли круче банки жиру

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  11. geniusss 24.02.2021 22:17 # geniusss
    айфон для лгбт меньшинств.

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  12. januzaj00 24.02.2021 22:16 # januzaj00
    Что они забыли в среду

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  13. yamateh 24.02.2021 22:12 # yamateh
    Горите от мощи петунхэма?

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  14. fanstevengerrard 24.02.2021 22:03 # fanstevengerrard
    На классе.

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  15. goal 24.02.2021 22:00 # goal
    Комментировать (0)

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