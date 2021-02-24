"Тоттенхэм" повторно разгромил "Вольфсберг" и ворвался в 1/8 финала Лиги Европы

Разгромив "Вольфсберг" в ответном матче со счетом 4:0, "Тоттенхэм" стремительно ворвался в 1/8 финала Лиги Европы.

Если у кого-то и оставались сомнения насчет исхода этого противостояния, то уже на 10-й минуте они были окончательно развеяны. Деле Алли сыграл в стенку с Мэттом Дохерти, а когда получил ответную передачу, то остановил мяч и вторым касанием пробил ножницами через себя с 12 метров — 1:0.



Дальше "шпоры" играли в свое удовольствие и не очень-то мешали играть сопернику, хотя в целом контролировали ситуацию на поле.



Второй тайм начался с того, что Алли выполнил навесную передачу с левого фланга к дальней штанге, где Карлос Винисиус головой опустил мяч в ворота — 2:0.



На 73-й минуте случился еще один гол. Алли сделал пас на правый край штрафной площади, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Гарет Бэйл — 3:0.



Точка в матче была поставлена спустя 10 минут, и на сей раз обошлось без Алли. 16-летний Дейн Скарлетт, заменивший Деле, пустился в прессинг и заставил защитника "Вольфсберга" ошибиться, а Винисиус сразу же пробил по отскочившему к нему мячу в штрафной — 4:0.



"Вольфсберг" вновь не доставил никаких проблем "Тоттенхэму", который, как кажется, нашел в Лиге Европы свою отдушину. Если Деле Алли продолжит играть таким образом в остатке сезона, у "шпор" будут все шансы чего-нибудь достичь.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Вольфсберг" (Австрия) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 8:1



Голы: Алли 10, Винисиус 50, 83, Бэйл 73.



"Тоттенхэм": Харт, Дохерти (Лавинье 74), Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Сиссоко (Джон 82), Уинкс, Ламела (Бэйл 69), Алли (Скарлетт 81), Бергвейн (Моура 69), Винисиус.