Анхелиньо: "Гвардиола убил меня"

Крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

В этом сезоне Анхелиньо сыграл уже 31 матч, забив восемь голов и отдав 11 результативных передач. Ранее в феврале "РБ Лейпциг" даже выкупил 24-летнего испанца, который до этого находился лишь в аренде из "Сити".



Анхелиньо счастлив, что сейчас в лице Юлиана Нагельсманна обладает тренером, который в него верит. А вот на Гвардиолу защитник обижен.



"Он (Гвардиола) убил меня. Для меня уверенность в себе значит все. И когда тренер не верит в тебя, это влияет на все. Он сделал выводы обо мне по двум предсезонным матчам. Затем я месяцы не получал шанса. Сложно играть один матч в два месяца".



"То был опыт 50 на 50. С одной стороны, я многому научился у Пепа, он сделал меня лучше как игрока, и я должен быть благодарен ему за тот период".



"С другой стороны я играл не так много, как хотел или заслуживал. Мне нравится играть в футбол, я хочу постоянно быть на поле, и "РБ Лейпциг" сделал это возможным. Они поверили в меня с первого дня".



"Как я могу сравнить Нагельсманна и Гвардиолу? Им обоим нравится играть с мячом, быстро передавая мяч. Но есть одно большое отличие. Один вселил в меня уверенность и дает мне играть, другой этого не делал. Я просто благодарен Юлиану за доверие. Иногда тебе нужна смелость, чтобы выпустить игрока, и он делает это с первого матча", — цитирует Анхелиньо The Guardian.