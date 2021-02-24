Динь заключил новый контракт с "Эвертоном"

Левый защитник "Эвертона" Люка Динь заключил с мерсисайдским клубом контракт до июня 2025.

Динь выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Барселоны" летом 2018. За это время Люка сыграл 97 матчей и поучаствовал в 24 голах, включая 19 результативных передач.



27-летний француз с татуировкой "You'll Never Walk Alone" показал себя не только классным защитником, но и лидером команды, о чем говорит его роль вице-капитана.



Связав свое будущее с "Эвертоном" до 2025 года, теперь экс-игрок ПСЖ собирается помочь команде Карло Анчелотти пробиться в еврокубки.



"У нас в клубе большой проект, и мы способны достичь успехов как в остатке этого сезона, так и в следующие несколько лет. Я хочу выступать в Европе, и "Эвертон" — лучшее место для этого", — сообщил Динь evertontv.