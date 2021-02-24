Мане назвал главную цель "Ливерпуля" на остаток сезона

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что главная цель его команды на остаток сезона — выиграть Лигу Чемпионов.

Отстав от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" уже на 19 очков, Мане признает, что защита титула провалена. Теперь Садио и партнеры просто хотят попасть в топ-4 и выиграть трофей, который им покорился два года назад.



"В начале сезона нашими целями были Лига Чемпионов, Премьер-Лига и кубки. Сейчас я могу сказать, что в Премьер-Лиге борьба за титул для нас закончена, потому что отставание слишком велико".



"Мы всегда говорим себе не сдаваться, и мы не сдадимся, однако "Манчестер Сити" — это отличная команда, и теперь наша цель — попасть в топ-4".



"Но самая, самая важная цель для нас — Лига Чемпионов. Выиграть ее во второй раз будет нелегко".



"Мы знаем, что это нелегко, потому что нам нужно будет победить лучшие команды в Европе. Но мы здесь именно для этого, поэтому давайте попытаемся", — сообщил Мане ESPN Brazil.