Сульшер: "Я поддерживаю связь с Холандом"

Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что до сих пор поддерживает связь с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

В свое время Сульшеру довелось тренировать Холанда в "Мольде", а в прошлом году Оле Гуннар пытался заманить Эрлинга в "Юнайтед", но юный норвежец предпочел сменить "Ред Булл" на "Боруссию".

Согласно слухам, грядущим летом "Юнайтед" может вернуться за Холандом, а Сульшер даже не отрицает, что регулярно разговаривает со своим бывшим подопечным.

"Думаю, когда тебе довелось тренировать таких парней, ты следишь за ними в дальнейшем. Я поддерживаю связь с Эрлингом — замечательно видеть, каким игроком он стал".

"Он игрок "Дортмунда", и мы желаем ему успехов там. Давайте посмотрим, как жизнь сложится дальше".

"Я не могу чересчур разговаривать про Эрлинга — было бы неуважительно сказать больше, чем то, что я знаю его и что общаюсь с ним", – цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 24.02.2021 18:45 # ofori-twumasi
    А тот уже и забыл про этого физрука

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  2. royal-sovereign 24.02.2021 18:18 # royal-sovereign
    Половую?

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  3. thegodfather 24.02.2021 18:05 # thegodfather
    Та не пойдет он в мю, он не тупой.

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