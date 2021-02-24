Сульшер: "Я поддерживаю связь с Холандом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что до сих пор поддерживает связь с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

В свое время Сульшеру довелось тренировать Холанда в "Мольде", а в прошлом году Оле Гуннар пытался заманить Эрлинга в "Юнайтед", но юный норвежец предпочел сменить "Ред Булл" на "Боруссию".



Согласно слухам, грядущим летом "Юнайтед" может вернуться за Холандом, а Сульшер даже не отрицает, что регулярно разговаривает со своим бывшим подопечным.



"Думаю, когда тебе довелось тренировать таких парней, ты следишь за ними в дальнейшем. Я поддерживаю связь с Эрлингом — замечательно видеть, каким игроком он стал".



"Он игрок "Дортмунда", и мы желаем ему успехов там. Давайте посмотрим, как жизнь сложится дальше".



"Я не могу чересчур разговаривать про Эрлинга — было бы неуважительно сказать больше, чем то, что я знаю его и что общаюсь с ним", – цитирует Сульшера Daily Mail.