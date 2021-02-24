Хендерсон может пропустить остаток сезона и Евро-2020

Травма паха Джордана Хендерсона оказалась хуже, чем предполагалось изначально, и капитан "Ливерпуля" рискует пропустить не только остаток сезона, но и Чемпионат Европы.

30-летний Хендерсон, последние недели вынужденно игравший центрального защитника, получил свою травму в дерби против "Эвертона" в минувшую субботу.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, сегодня Джордан записан на прием у профильного доктора, и есть опасения, что операция может быть единственным выходом из ситуации.



В случае хирургического вмешательства Хендерсону придется пропустить 12 недель. Это означало бы, что Джордан не сможет вернуться к полноценным тренировкам раньше конца мая. При этом Евро-2020 стартует для сборной Англии уже 13 июня.



Но даже если операции каким-то чудом удастся избежать, Хендерсон пропустит шесть ближайших матчей Премьер-Лиги, а также ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" 10 марта.