Мусиала решил выступать за сборную Германии

Атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала решил связать свою международную карьеру со сборной Германии.

Если кто-то и не слышал о талантливом английском юниоре из Мюнхена, то накануне определенно услышал. Во вторник вечером 17-летний Мусиала отметился победным голом за "Баварию" против "Лацио" (4:1).



Таким образом, в возрасте 17 лет и 363 дней Джамал стал самым молодым английским игроком, когда-либо забивавшим в Лиге Чемпионов.



А сегодня издание The Athletic опубликовало интервью с Мусиалой, который объявил о своем намерении выступать за сборную Германии.



Мусиала родился в Штутгарте в семье немки и британо-нигерийца, в возрасте семи лет переехав в Англию. Джамал некоторое время провел в системе "Челси" и поиграл за различные юношеские и молодежные сборные Англии, включая U-21. Назад в Германию юноша уехал в 2019.



"Я часто спрашивал себя об этом. Как будет лучше для моего будущего? Где у меня будет больше шансов играть?"



"В конце концов я прислушался к ощущению, которое долгое время говорило мне, что будет правильно играть за Германию — страну, где я родился".



"Тем не менее, это решение не было простым для меня. Англия — мой дом. Мне сложно описать словами, что Англия значит для меня, потому что с ней у меня связано так много воспоминаний и позитивных эмоций", — сообщил Мусиала.