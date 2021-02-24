"Вест Хэм" не отпустит Райса меньше чем за 100 млн. фунтов
"Вест Хэм" не собирается рассматривать предложения менее 100 миллионов фунтов по своему полузащитнику Деклану Райсу.
Если верить слухам, "Челси" охладел к Райсу после увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера, однако можно не сомневаться, что грядущим летом к Деклану будет существовать серьезный интерес.
В этом сезоне 22-летний Райс сформировал великолепную связку в центре поля с Томашем Соучеком, что позволяет "молотобойцам" идти на четвертом месте в Премьер-Лиге и претендовать на путевку в Лигу Чемпионов.
Как признается бывший хозяин "Кристал Пэлас" Саймон Джордан, совладельцы "Вест Хэма" Дэвид Голд и Дэвид Салливан уже готовятся отражать интерес других клубов к своей звезде.
"Будет интересно посмотреть, что случится с Декланом Райсом в конце сезона. Его игра настолько хороша, что на него определенно будут претенденты. Претенденты с деньгами".
"Вы увидите, под каким давлением окажутся Голд и Салливан, когда кто-нибудь выразит готовность выписать им чек на 80 или 90 миллионов фунтов за игрока".
"Салливан уже сказал мне, что предложения менее 100 миллионов фунтов они даже не будут рассматривать. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что случится", — сообщил Джордан talkSPORT.
24.02.2021 15:00
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останется заложником мнения своего ебанутого владельца, как Заха и Тарковски
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Накуй не кому не нужен! Нужен был одному челу... но теперь и ему не нужен
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Пипец конечно щас цены на футболистов
Пофигу на качество.
Стольник и не ипбёт
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Накой ему уходить?? они в ерокубки метят
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