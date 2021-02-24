Лэмпард открыт к работе в "Селтике"
Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард открыт к идее поработать с "Селтиком" в следующем сезоне.
В среду утром "Селтик" объявил о расставании с Нилом Ленноном — боссы шотландского гранда не простили своему рулевому выросшее до 18 очков отставание от "Рейнджерс" Стивена Джеррарда.
Как сообщает Football Insider, уволенный в прошлом месяце из "Челси" Лэмпард не горит желанием браться за новую работу посреди сезона и хочет перезарядить батареи.
Однако Фрэнку, которого также называют возможным преемником Роя Ходжсона в "Кристал Пэлас", было бы интересно возглавить "Селтик" грядущим летом.
42-летний англичанин будет готов рассмотреть предложения из Премьер-Лиги и от "Селтика", но свое возвращение в Чемпионшип, где ему довелось тренировать "Дерби" в течение одного сезона, исключает.
24.02.2021 13:00
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Последние комментарии:
решил затраллить бедолагу Рейнджера )
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Помнится пенсы кукарекали, что Лэмпард в АПЛ, а Джеррард где-то в Шотландии.
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Дёрби двух сутулых собак
Сутулое дёрби!
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Не..жиррард безтитуль не боится ломбарда многотитуля...он боится черного черного демба ба
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Страшный сон жиральда)
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Жиррорт обосрётся и уволится на хуй
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Ой ой, как хорошо было бы. Зрителей у дерби с Глазго точно добавится.
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