Лэмпард открыт к работе в "Селтике"

Фрэнк Лэмпард Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард открыт к идее поработать с "Селтиком" в следующем сезоне.

В среду утром "Селтик" объявил о расставании с Нилом Ленноном — боссы шотландского гранда не простили своему рулевому выросшее до 18 очков отставание от "Рейнджерс" Стивена Джеррарда.

Как сообщает Football Insider, уволенный в прошлом месяце из "Челси" Лэмпард не горит желанием браться за новую работу посреди сезона и хочет перезарядить батареи.

Однако Фрэнку, которого также называют возможным преемником Роя Ходжсона в "Кристал Пэлас", было бы интересно возглавить "Селтик" грядущим летом.

42-летний англичанин будет готов рассмотреть предложения из Премьер-Лиги и от "Селтика", но свое возвращение в Чемпионшип, где ему довелось тренировать "Дерби" в течение одного сезона, исключает.


Метки Лэмпард, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2021 13:00

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  1. scrim 24.02.2021 14:12 # scrim
    решил затраллить бедолагу Рейнджера )

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  2. nikitoid 24.02.2021 13:32 # nikitoid
    Помнится пенсы кукарекали, что Лэмпард в АПЛ, а Джеррард где-то в Шотландии.

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  3. sp-fan 24.02.2021 13:30 # sp-fan
    Дёрби двух сутулых собак
    Сутулое дёрби!

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  4. asnural 24.02.2021 13:14 # asnural
    Не..жиррард безтитуль не боится ломбарда многотитуля...он боится черного черного демба ба

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  5. danny949494 24.02.2021 13:10 # danny949494
    Страшный сон жиральда)

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  6. geniusss 24.02.2021 13:09 # geniusss
    Жиррорт обосрётся и уволится на хуй

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  7. mrsimph 24.02.2021 13:05 # mrsimph
    Ой ой, как хорошо было бы. Зрителей у дерби с Глазго точно добавится.

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