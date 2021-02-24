Лэмпард открыт к работе в "Селтике"

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард открыт к идее поработать с "Селтиком" в следующем сезоне.

В среду утром "Селтик" объявил о расставании с Нилом Ленноном — боссы шотландского гранда не простили своему рулевому выросшее до 18 очков отставание от "Рейнджерс" Стивена Джеррарда.



Как сообщает Football Insider, уволенный в прошлом месяце из "Челси" Лэмпард не горит желанием браться за новую работу посреди сезона и хочет перезарядить батареи.



Однако Фрэнку, которого также называют возможным преемником Роя Ходжсона в "Кристал Пэлас", было бы интересно возглавить "Селтик" грядущим летом.



42-летний англичанин будет готов рассмотреть предложения из Премьер-Лиги и от "Селтика", но свое возвращение в Чемпионшип, где ему довелось тренировать "Дерби" в течение одного сезона, исключает.