Симеоне не променял бы лидерство в Ла Лиге на хороший результат против "Челси"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признался, на старте сезона заранее согласился бы на поражение от "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне вечером подопечные Симеоне показали очень слабый футбол как для лидера Ла Лиги, даже ни разу не пробив по воротам голкипера "синих" Эдуара Менди.



После поражения 0:1 в Бухаресте Симеоне дал понять, что перспектива выиграть свой первый с 2014 года титул Ла Лиги для него важнее, чем выступление в Лиге Чемпионов.



"Пока слишком рано заглядывать, что будет через три недели (в ответной встрече). До тех пор у нас еще много матчей. Нам будет противостоять соперник, у которого есть скорость, и мы должны придумать, как остановить нападающих вроде Жиру и других мощных игроков".



"Нам нужно больше владеть мячом и лучше атаковать. Мы поработаем над этим, но также нас ждет важный матч против "Вильярреала".



"Нужно работать, работать и работать. Я доверяю команде, которая у нас есть. Если бы в сентябре вы сказали мне, что мы проиграем этот матч, но при этом будем лидировать в Ла Лиге, я бы согласился на это", — цитирует Симеоне Daily Mail.