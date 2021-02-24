Анонс матча "Боруссия Менхенгладбах" — "Манчестер Сити"

В своем первом матче на стадии плей-офф Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сразится с занимающей только восьмое место в Бундеслиге менхенгладбахской "Боруссией".

"Сити" считается фаворитом не только этого отдельного противостояния, но и всего турнира, что объяснимо, ведь победная серия "горожане" достигла уже 18 матчей с учетом всех соревнований.



Подопечные Хосепа Гвардиолы дожидаются апрельского финала Кубка Лиги, уже достигли четвертьфинала Кубка Англии, а в Премьер-Лиге имеют 10 очков преимущества над ближайшим преследователем. И это производит впечатление.



"Мы собираемся сыграть так же, как в своих последних матчах — ничего особенного. Мы постараемся одержать победу, добыть хороший результат, а дальше будем думать о матче с "Вест Хэмом" в субботу. Это единственная цель. Я давно твержу игрокам: думайте только о следующем матче, затем о следующем и так далее", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.



- "Боруссия" и "Сити" сыграют друг с другом в седьмой раз. Ни с какой другой командой "Сити" не встречался в еврокубках чаще, чем с "Боруссией", и наоборот.



- В рамках Лиги Чемпионов "Сити" ни разу не уступил "Боруссии" (3 победы, 1 ничья).



- Единственное предыдущее противостояние этих команд в плей-офф еврокубков завершилось победой "Боруссии" в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона 1978/79 (4:2 по сумме двух матчей).



- "Сити" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов восьмой сезон кряду, и это самая продолжительная серия из непрервавшихся среди английских клубов. А в четвертьфинал "горожане" могут выйти в четвертый раз кряду.



- Предыдущий раз "Боруссия" участвовала в плей-офф Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов еще в сезоне 1977/78, уступив в полуфинале "Ливерпулю" (4:2 по сумме двух матчей).



- "Боруссия" выиграла только два из девяти последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 3 поражения), но при этом забивала в каждом из девяти.



- "Сити" выиграл все три последних выездных матча на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов: у "Базеля" (0:4), у "Шальке-04" (2:3) и у "Реала" (1:2).



- "Сити" набрал 16 очков на групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов, что является повторением рекорда среди английских клубов.



- Также на групповой стадии "Сити" пропустил только один гол. Предыдущий раз подобное удавалось "Барселоне" в сезоне 2017/18.



- Вингер "Сити" Ферран Торрес забивал в пяти из своих шести последних матчей в Лиге Чемпионов. Он единственный совместно с Эрлингом Холандом игрок в возрасте не старше 20 лет, забивший 4+ голов на групповой стадии турнира.



Единственной потерей "Сити" остается защитник Натан Аке. Нападающий Серхио Агуэро недавно вернулся в строй и в трех последних матчах назывался среди запасных, хотя на поле так и не вышел.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Боруссия Менхенгладбах" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". 23:00 Онлайн-трансляция