Анонс матча "Тоттенхэм" — "Вольфсберг"

В среду, 24 февраля, "Тоттенхэм" проведет ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ВОЛЬФСБЕРГ 20:00 Онлайн-трансляция



В прошлый четверг Гарет Бэйл вдохновил "Тоттенхэм" на уверенную победу над "Вольфсбергом" со счетом 1:4. Теперь пятая команда австрийской Бундеслиги должна забивать минимум четырежды в Северном Лондоне, что, естественно, выглядит крайне маловероятно и делает ответную встречу формальностью.



Лига Европы выглядит своего рода отдушиной для "шпор", чьи дела в Премьер-Лиге идут неважно. В минувший уикенд команда Жозе Моуриньо вновь оступилась, потерпев поражение 2:1 в дерби против "Вест Хэма".



- "Тоттенхэм" выиграл все три домашних матча против австрийских команд, включая 3:0 против ЛАСКа на групповом этапе в октябре, и ни разу не пропустил.



- Еще ни одна команда в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы не отыгрывала на выезде дефицит в три гола после первого матча в плей-офф.



- "Тоттенхэм" выиграл все четыре последних домашних матчах в еврокубках с общим счетом 16:2.



- За свою историю "Вольфсберг" провел восемь выездных матчей в еврокубках, одержав побед больше (4), чем потерпел поражений (3).



- Нападающий "Тоттенхэма" Карлос Винисиус забивал в каждом из своих трех последних матчей в Лиге Европы.



"Тоттенхэм", как ожидается, побережет игроков вроде Харри Кейна, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Танги Нбомбеле. Джовани Ло Чельсо и Серж Орье травмированы.