"Тоттенхэм" видит в Поупе замену для Льориса

"Тоттенхэм" избрал Ника Поупа из "Бернли" приоритетной целью на замену своему голкиперу Уго Льорису.

В последние недели к Льорису возникло немало вопросов, и шквал критики критики в адрес Уго вызвал пылкую реакцию со стороны главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.



По информации Daily Mail, "шпоры" действительно задумываются о расставании с Льорисом, но связано это не с ошибками в игре Уго. Дело в том, что от действующего контракта 34-летнего игрока сборной Франции остается всего один полный год.



Может так сложиться, что у "Тоттенхэма" не будет иного выбора, кроме как продать Льориса, в услугах которого заинтересован ПСЖ. И тогда лондонцам потребуется новый первый номер.



На эту роль "шпоры" рассматривают оцениваемого в 30 миллионов фунтов Поупа, чей контракт с "Бернли" рассчитан до 2023 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Переход в клуб уровня "Тоттенхэма" был бы привлекателен для 28-летнего Поупа тем, что так Ник повысит свои шансы стать основным голкипером сборной Англии.