Матич: "Ближайшие недели определят судьбу чемпионской гонки"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что ближайшие недели станут определяющими для шансов его команды на титул Премьер-Лиги.

После 25 туров "Юнайтед" уступает лидирующему "Манчестер Сити" 10 очков, и Матич признает, что его команда уже исчерпала свой лимит на ошибки.



Однако 13 марта на "Этихад" состоится дерби Манчестера, и это будет шанс для "красных дьяволов" навязать борьбу соседу, если к тому времени они больше не потеряют очков.



"Теперь каждый матч как финал. Мы потеряли несколько очков, которые должны были набирать, так что в больших матчах мы испытываем дополнительное давление, потому что обязаны побеждать".



"Думаю, следующие несколько недель будут определяющими для чемпионской гонки. Мы либо окунемся в борьбу за титул, либо нам будет уже проблематично догнать "Манчестер Сити" в случае новых потерь очков".



"Такова наша ситуация. Мы настроены позитивно, и мы приложим все усилия. Следующий матч — самый важный, а затем мы сосредоточимся на "Манчестер Сити", — сообщил Матич Sky Sports.