Гвардиола: "Утечки — это неэтично и непрофессионально"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "неэтичным и непрофессиональным" поведение игроков, из-за которых случаются утечки информации из стана команд.

На днях в "Астон Вилле" грянул скандал: бирмингемский клуб ввел запрет на фэнтези-футбол после того, как эта популярная игра стала предполагаемой причиной утечки информации о травме Джека Грилиша накануне матча против "Лестера".



Гвардиола не сильно беспокоится по этому поводу, но все равно считает, что профессионалам нельзя делиться инсайдерской информацией со своими близкими и друзьями.



"Я знаю, что игроки играют в эти игры, но я не знаю, в чем суть этого фэнтези-футбола. Я никогда не играл в него, я впервые услышал о нем из газет в понедельник".



"Иногда игроки разговаривают с друзьями или игроками из других команд о выборе состава, о своих ролях. Иногда это бывает. Это неэтично и непрофессионально, но это бывает", — цитирует Гвардиолу ESPN.