Тухель: "Жиру тренируется так, словно ему 20"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель не поскупился на комплименты в адрес нападающего Оливье Жиру, чей акробатический удар через себя принес "синим" победу над "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Появившись в стартовом составе на первый матч Тухеля у руля "Челси" в Лиге Чемпионов, в середине второго тайма Жиру забил единственный гол. После долгой проверки система VAR все же одобрила это зрелищное взятие ворот.
Этот гол стал уже шестым для Оливье в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ранее 34-летний француз также огорчил "Ренн" в самой концовке и четырежды поразил ворота "Севильи".
Тухель восхищается профессионализмом Жиру и отмечает, что возраст совершенно не является помехой для его подопечного.
"Если вы наблюдаете его на ежедневной основе, то не можете быть удивлены. Он полностью здоров, его организм в хорошем состоянии, а его физическая форма на высшем уровне".
"У меня правда есть ощущение, что он наслаждается каждым днем пребывания в качестве профессионального футболиста на этом уровне, и это действительно его уровень".
"Он тренируется так, словно ему 20 лет, 24 года. Этот парень является хорошим сочетание серьезности и веселья на тренировках. Он всегда настроен позитивно, и это оказывает большое влияние на коллектив".
"Выходит он в старте или со скамейки, его качества всегда при нем, и это хорошо", — цитирует Тухеля Sky Sports.
24.02.2021 06:00
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