Тухель: "Жиру тренируется так, словно ему 20"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель не поскупился на комплименты в адрес нападающего Оливье Жиру, чей акробатический удар через себя принес "синим" победу над "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Появившись в стартовом составе на первый матч Тухеля у руля "Челси" в Лиге Чемпионов, в середине второго тайма Жиру забил единственный гол. После долгой проверки система VAR все же одобрила это зрелищное взятие ворот.



Этот гол стал уже шестым для Оливье в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ранее 34-летний француз также огорчил "Ренн" в самой концовке и четырежды поразил ворота "Севильи".



Тухель восхищается профессионализмом Жиру и отмечает, что возраст совершенно не является помехой для его подопечного.



"Если вы наблюдаете его на ежедневной основе, то не можете быть удивлены. Он полностью здоров, его организм в хорошем состоянии, а его физическая форма на высшем уровне".



"У меня правда есть ощущение, что он наслаждается каждым днем пребывания в качестве профессионального футболиста на этом уровне, и это действительно его уровень".



"Он тренируется так, словно ему 20 лет, 24 года. Этот парень является хорошим сочетание серьезности и веселья на тренировках. Он всегда настроен позитивно, и это оказывает большое влияние на коллектив".



"Выходит он в старте или со скамейки, его качества всегда при нем, и это хорошо", — цитирует Тухеля Sky Sports.