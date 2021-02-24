Гол-шедевр Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико"
Гол-шедевр Оливье Жиру принес "Челси" победу 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
Раскритикованный Томасом Тухелем после матча с "Саутгемптоном" Каллум Хадсон-Одои вернулся в стартовый состав "синих". Также были восстановлены Андреас Кристенсен, Жоржиньо и Оливье Жиру. Курт Зума, Рис Джеймс, Нголо Канте и Тэмми Абрахэм переместились в запас.
Уже в самом начале матча Эдуар Менди едва не совершил привоз. Голкипер "Челси" был вынужден играть в подкате, чтобы исправить свою ошибку.
Отделавшись испугом, "синие" принялись неплохо держать мяч, тогда как "Атлетико" был явно настроен на быстрые контратаки.
Вскоре номинальные хозяева огрызнулись опаснейшим прострелом Луиса Суареса — Тома Лемар слегка не поспел к дальней штанге. Гости ответили не менее остро, но и передача Тимо Вернера вдоль ворот не нашла адресата.
В целом "Челси" играл лучше. В остатке тайма Вернер попытался заработать пенальти, но своим падением не убедил рефери, а также наносил опасный удар с острого угла из пределов штрафной — "матрасников" спас Ян Облак. Также был дальний выстрел Маркоса Алонсо — мяч стал легкой добычей голкипера.
Во втором тайме "синие" продолжили оказывать давление, пускай и без явных голевых моментов. Тем не менее, на 68-й минуте счет был открыт. Жиру нанес зрелищный удар в падении через себя из района 11-метровой отметки — 0:1. Сперва лайнсмен зафиксировал офсайд, однако система VAR не посмела отменить этот воистину шедевральный гол.
Довести дело до победы гостям не составило труда. Хозяева так и не создали больших проблем чужой обороне и за весь матч ни разу не пробили в створ ворот Менди.
Если "Атлетико" и удивил, то только беззубостью своих контратак. Мяч сложился достаточно комфортно для "Челси", который не сильно напрягался в обороне и в конце концов был вознагражден за свои старания впереди.
"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Жиру 68.
"Атлетико": Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмоcо (Витоло 84), Ньигес (Торрейра 82), Коке, Лемар, Корреа (Дембеле 82), Фелиш (Лоди 82), Суарес.
"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Хадсон-Одои (Джеймс 80), Жоржиньо, Вернер (Пулишич 87), Ковачич (Зийеш 74), Маунт (Канте 74), Жиру (Хаверц 87).
Предупреждения: Льоренте, Лемар — Маунт, Жоржиньо.
24.02.2021 00:55
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Жиру забил 15 голов в своих 16 играх в стартовом составе за «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы.
Француз забил шесть голов в своих последних четырех матчах Лиги чемпионов, столько же, сколько он забил в своих предыдущих 16 матчах в этом турнире. Его шесть голов в этом сезоне знаменуют его лучшее возвращение на сегодняшний день.
В возрасте 34 лет и 146 дней Оливье Жиру является самым возрастным игроком, забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов за «Челси», и самым возрастным игроком английской команды со времен Райана Гиггза (37) в апреле 2011 года против «Шальке».
это просто нечто)))
спасибо гегешечкам)
(ответить)
«Челси» впервые с марта 2012 года выиграл матч Лиги чемпионов на выезде в плей-офф.
тухель животворящий
(ответить)
так орно осознавать что Жиру не нужен был арсинолю))
(ответить)
Мда, жаль что матч через месяц. Катлеты могут и оклематься
(ответить)
с жиру можно выиграть лч
с эйбрэхэмом нет
(ответить)
сук, Кристенсен неплохо отыграл. И с техникой у пасана явно получше нежели у любого другого цз пенсов. В старт топчика срочно
(ответить)
ответка без маунта и жоржа кстати может сыграть злую шутку
жорж ладно
но маунт незаменим.
(ответить)
Скажите друзья, Каким бараном надо быть , чтобы заплатить за Хаверц 80 лямов и потом платить ему 310 в неделю? )))) ну каааааааааааак , каааааааак , впервые вижу такого тупого еврея )))) не несите фигню теперь, типа он молодой ещё, адаптация и т.п . Нтфига нет , надо играть если за тебя заплатили 80 , или надо признать, что ты фуфло и что ценник 25 лямов максимум )
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Маунт лучший.
(ответить)
Если честно то матч был гавняным... играли плохо, пасы за сильные, перепасовки Рюди и защитников заёбывают.. т.к защитники дальше 15метров некуя невидят что Вернер открывается заспины защитников! Кова под устал каждый матч бегать... можно долго расписывать, но могу сказать что Баварка или Реал бы раскатали бы нас сегодня по полной! Мысля набегаетчто цыгане шумели под окнами гостиницы что наши игроки не выспадись на матч....
(ответить)
Менди, кстати, старался Алиссона исполнить. Но повезло
(ответить)
Жиру, Коста, Дрогба - самый пиздатый тип напов, которые могут сделать гол из ничего. Абрахам никогда бы такое в важном матче не положил, но пока ещё молодой, может батя научит
(ответить)
Всегда радостно на душе когда прое6ывают испашки. У вас также?
(ответить)
то что челси стал стабилен в защите - уже в стабильность превращается, что радует
тухель > лэмпс
(ответить)
Жиру в целом очень странный персонаж, сейчас он чет между по имиджу Рональду и Стивом Бушеми на пикче со скейтом. Будто дядька, который каждые выходные играет с пацанами в коробке. Но после такой красоты всегда улыбаешься, попадает Жиру иногда в нужное время в нужное место.
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Тухлый судя по всему не физрук, если с такой защитой смогли на ноль ударов откатать.
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Ну че, дальше скамье свои анусы для тухеля готовит?
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Кристенсен не привёз, это как Кепа не пропустил
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Челси Велик!
Сосать всем хейтерам и гейтурам !
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жиру кстати по классике тащит в еврокубках...
х3 шо за магия, но в нем пробуждается зверь в еврокубках)))
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