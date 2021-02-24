Гол-шедевр Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико"

Гол-шедевр Оливье Жиру принес "Челси" победу 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Раскритикованный Томасом Тухелем после матча с "Саутгемптоном" Каллум Хадсон-Одои вернулся в стартовый состав "синих". Также были восстановлены Андреас Кристенсен, Жоржиньо и Оливье Жиру. Курт Зума, Рис Джеймс, Нголо Канте и Тэмми Абрахэм переместились в запас.



Уже в самом начале матча Эдуар Менди едва не совершил привоз. Голкипер "Челси" был вынужден играть в подкате, чтобы исправить свою ошибку.



Отделавшись испугом, "синие" принялись неплохо держать мяч, тогда как "Атлетико" был явно настроен на быстрые контратаки.



Вскоре номинальные хозяева огрызнулись опаснейшим прострелом Луиса Суареса — Тома Лемар слегка не поспел к дальней штанге. Гости ответили не менее остро, но и передача Тимо Вернера вдоль ворот не нашла адресата.



В целом "Челси" играл лучше. В остатке тайма Вернер попытался заработать пенальти, но своим падением не убедил рефери, а также наносил опасный удар с острого угла из пределов штрафной — "матрасников" спас Ян Облак. Также был дальний выстрел Маркоса Алонсо — мяч стал легкой добычей голкипера.



Во втором тайме "синие" продолжили оказывать давление, пускай и без явных голевых моментов. Тем не менее, на 68-й минуте счет был открыт. Жиру нанес зрелищный удар в падении через себя из района 11-метровой отметки — 0:1. Сперва лайнсмен зафиксировал офсайд, однако система VAR не посмела отменить этот воистину шедевральный гол.



Довести дело до победы гостям не составило труда. Хозяева так и не создали больших проблем чужой обороне и за весь матч ни разу не пробили в створ ворот Менди.



Если "Атлетико" и удивил, то только беззубостью своих контратак. Мяч сложился достаточно комфортно для "Челси", который не сильно напрягался в обороне и в конце концов был вознагражден за свои старания впереди.



"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Жиру 68.



"Атлетико": Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмоcо (Витоло 84), Ньигес (Торрейра 82), Коке, Лемар, Корреа (Дембеле 82), Фелиш (Лоди 82), Суарес.



"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Хадсон-Одои (Джеймс 80), Жоржиньо, Вернер (Пулишич 87), Ковачич (Зийеш 74), Маунт (Канте 74), Жиру (Хаверц 87).



Предупреждения: Льоренте, Лемар — Маунт, Жоржиньо.