"Тоттенхэм" и "Боруссия" лидируют в борьбе за Хендерсона

"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" лидируют в борьбе за голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

На текущей неделе стало известно, что Хендерсон высказал недовольство главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру по поводу своей ситуации с игровым временем и собирается уйти в другой клуб, если в остатке сезона не станет первым номером "красных дьяволов".



Sky Sports подтверждает информацию о том, что Дин разочарован и нетерпелив, находясь за спиной у регулярно допускающего ошибки Давида Де Хеа.



Сообщается, что интерес к 23-летнему Хендерсону существует далеко за пределами Премьер-Лиги, а сам Дин открыт к идее поиграть за пределами Англии.



Если "Боруссия", где выступают англичане Джейдон Санчо и Джуд Беллингем, пробьется в Лигу Чемпионов на будущий сезон, это станет важным фактором для Дина при принятии решения насчет своего будущего.



А в Премьер-Лиге претендентом номер один на Хендерсона является "Тоттенхэм", чей основной голкипер Уго Льорис уже не демонстрирует прежней надежности и приближается к заключительному году по своему контракту.



Правда, зарплата Хендерсона в 120 тысяч фунтов в неделю может оказаться чрезмерной для "шпор".