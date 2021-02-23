Райола: "Я кого-то дестабилизировал? Чушь собачья!"

Агент Мино Райола назвал "чушью собачьей" предположение о том, что он пытался дестабилизировать ситуацию в "Манчестер Юнайтед" своим скандальным интервью в декабре.

Накануне финального матча "Юнайтед" на групповом этапе Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" Райола заявил, что "красные дьяволы" должны продать Погба грядущим летом, потому что Поль нуждается в смене команды и не подпишет новый контракт.



На следующий день "Юнайтед" вылетел из Лиги Чемпионов, однако Райола уверяет, что он здесь не причем, ведь вскоре команда Оле Гуннара Сульшера ускорилась и даже побывала на вершине Премьер-Лиги.



"После той истории у них был лучший период в сезоне, так что факты не подтверждают это".



"Я видел, что произошло тогда, поэтому я дал интервью в Италии 10 дней назад и больше не хочу говорить об этом. Я оставлю свое мнение для себя и для своих игроков, а прессе буду давать свой обычный ответ: "Я не знаю, я не говорю о рынке".



"Я лишь выразил свое мнение и не хотел создавать проблему. Это было довольно простое мнение, и я не думаю, что я дестабилизировал кого-либо, потому что затем у них была великолепная серия, и одно время они даже лидировали в лиге, так что все это — чушь собачья".



"Разве слова Мино Райолы могут дестабилизировать Погба, которому 27 лет и который является большим игроком, или Сульшера, который выиграл все в своей жизни? Вау, будь у меня такая мощь, ФИФА уже перестала бы существовать".



"Но я больше не говорю об этом. Сейчас не время говорить о трансферном рынке. Жизнь становится немного скучной, но что поделать", — сообщил Райола BBC.