Тухель: "Для Хаверца и Вернера настало время сражаться за свое будущее в "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что для Кая Хаверца и Тимо Вернера настало время сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж".

Покупки Хаверца из "Байера" и Вернера из "РБ Лейпциг" стоили "Челси" 71 и 45 миллионов фунтов, соответственно, однако дебютный английский сезон складывается неудачно для обоих игроков сборной Германии.



Хаверц уже несколько месяцев болеет или травмирован, тогда как Вернер, хоть и играет регулярно, но забил лишь два гола в 21 последнем матче за "синих".



Тухель обещает поддержать своих соотечественников, но чувствует, что тем пора начать отрабатывать вложенные в них деньги.



"У них большой потенциал, но в то же время клуб много требует от них, и я могу это понять. Мы потратили кучу денег на них, и для них настало время прибавить и сражаться за свое будущее здесь".



"Они соответствуют планам любого тренера, потому что у них большой потенциал и большой талант. В первую очередь я думаю, они приняли смелое решение, отправившись за рубеж и покинув свою зону комфорта".



"Тимо был звездой первой величины в Лейпциге, Кай был звездой первой величины в Леверкузене. Но они не испугались приехать в самую требовательную лигу Европы, присоединившись к "Челси", где люди ожидают и даже требуют трофеев. Это огромный шаг из твоей зоны комфорта".



"Так что прежде всего я поговорил с ними. Мне нравится, когда люди принимают такие решения. Ты можешь чувствовать себя некомфортно, но это придает тебе энергию, чтобы достичь нового уровня".



"Ты можешь провести недели и дни, сомневаясь в себе и не чувствуя себя счастливым, но это свойственно процессу изменений, когда ты хочешь расти как игрок и оставить свой след".



"Я постараюсь помочь вам. Я постараюсь подстегивать вас, направлять вас, быть на вашей стороне и поддерживать вас при необходимости".



"Возможно, теперь им чуть проще, потому что я сам немец, но как и в случае с любым игроком, им нужна уверенность в себе, вера тренера и честное отношение. Иногда ты должен говорить им правду, даже если им это не нравится", — сообщил Тухель BT Sport.