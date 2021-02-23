Райола: "Четыре клуба из Англии могут купить Холанда"

Агент Мино Райола заявил, что только четыре клуба Премьер-Лиги могут позволить себе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Ожидается, что грядущим летом гранды Европы устроят настоящую битву за Холанда, одного из 70 клиентов Райолы.



Однако Мино сужает круг претендентов на 20-летнего норвежца, забившего 27 голов в этом сезоне, до 10, включая четырех представителей английского футбола.



"Очевидно, что каждый рассматривает Эрлинга в качестве одной из будущих звезд, потому что так сложно делать то, что делает он в своем возрасте на этом уровне".



"Он будет одной из звезд следующего десятилетия, потому что мы видим, что звезды вроде Ибрагимовича, Роналду и Месси приближаются к возрасту, когда каждый спрашивает себя: "Как долго мы еще сможем наслаждаться ими?" Так что каждый находится в поисках нового поколения".



"Максимум 10 клубов могут позволить себе его и обеспечить ему подходящую после Дортмунда платформу. И четыре из них в Англии".



"Я не думаю, что есть спортивный директор или тренер в мире, который сказал бы: "Он нам не интересен". Это как если бы сказать: "Разве в "Формуле-1" есть команда, которой не был бы интересен Льюис Хэмилтон?" — сообщил Райола BBC.