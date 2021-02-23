Бадиашиле поведал, что отказал "Юнайтед" прошлым летом
Центральный защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле рассказал, что прошлым летом отказал "Манчестер Юнайтед" и о своем решении не жалеет.
Пресса принялась сватать Бадиашиле в "Юнайтед" после того, как 19-летний француз громко заявил о себе в прошлом сезоне.
Однако Бенуа отверг "Юнайтед", решив, что еще не достиг своего потолка в "Монако", который сейчас занимает четвертое место в Лиге 1.
"Это был правильный выбор. Во-первых, у меня еще не было хороших сезонов в "Монако". Прежде мы сражались за выживание, так что сейчас я очень рад находиться в верхней половине таблицы".
"Думаю, я принял правильное решение, оставшись в клубе, который воспитал меня, и нынешний сезон это подтверждает", — сообщил Бадиашиле RMC Sport.
23.02.2021 20:00
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