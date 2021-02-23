Моуриньо: "Я уже не тот тренер, что прежде"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он действительно изменился, но — в лучшую сторону.

Пять поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги заставили фанатов говорить что Моуриньо растерял свою магию и уже не тот тренер, который побеждал в каждом своем клубе.



Однако сам Жозе чувствует, что у него лишь добавилось опыта и зрелости, чтобы лучше справляться с негативом. Нетерпимость к плохим результатам осталась прежней.



"Слава Богу, я уже не тот тренер, что прежде. Вероятно, прежде я не был бы так спокоен и уверен и не держал бы свои эмоции под контролем".



"Иногда на протяжении моей карьеры у меня возникали проблемы, несвязанные с результатами. Как вы знаете, у меня было не так много плохих серий".



"Но у тебя постоянно возникают рутинные проблемы, и прежде я реагировал гораздо эмоциональнее".



"К примеру, из "Челси" я ушел как чемпион".



"Возможно, возраст и опыт помогают тебе лучше справляться с негативными моментами. Сейчас я спокоен и контролирую свои эмоции. Моя природа неизменна — если я проигрываю матч, я, конечно, не чувствую себя счастливым, но зрелость помогает".



"Я очень уверен в себе, и я убежден, что мы улучшим свою ситуацию, а я войду в историю "Тоттенхэма" по хорошим причинам, а не по плохим причинам", — цитирует Моуриньо Sky Sports.