Моуриньо: "Я уже не тот тренер, что прежде"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он действительно изменился, но — в лучшую сторону.

Пять поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги заставили фанатов говорить что Моуриньо растерял свою магию и уже не тот тренер, который побеждал в каждом своем клубе.

Однако сам Жозе чувствует, что у него лишь добавилось опыта и зрелости, чтобы лучше справляться с негативом. Нетерпимость к плохим результатам осталась прежней.

"Слава Богу, я уже не тот тренер, что прежде. Вероятно, прежде я не был бы так спокоен и уверен и не держал бы свои эмоции под контролем".

"Иногда на протяжении моей карьеры у меня возникали проблемы, несвязанные с результатами. Как вы знаете, у меня было не так много плохих серий".

"Но у тебя постоянно возникают рутинные проблемы, и прежде я реагировал гораздо эмоциональнее".

"К примеру, из "Челси" я ушел как чемпион".

"Возможно, возраст и опыт помогают тебе лучше справляться с негативными моментами. Сейчас я спокоен и контролирую свои эмоции. Моя природа неизменна — если я проигрываю матч, я, конечно, не чувствую себя счастливым, но зрелость помогает".

"Я очень уверен в себе, и я убежден, что мы улучшим свою ситуацию, а я войду в историю "Тоттенхэма" по хорошим причинам, а не по плохим причинам", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2021 19:00

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  1. hunter022 23.02.2021 19:09 # hunter022
    По хорошим причинам сохранит команду в АПЛ и дадут пинок

    (ответить)

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