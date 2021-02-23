"Эвертон" сделал большой шаг к новому стадиону

"Эвертон" сделал большой шаг к обретению нового стадиона, получив одобрение городского совета Ливерпуля.

Во вторник проект стадиона на 52,888 мест, разработанный в декабре 2019 и обновленный в сентябре 2020, был выставлен на голосование специального планировочного комитета при городском совете.



Все 11 членов комитета поддержали амбициозный проект "Эвертона" стоимостью 500 миллионов фунтов, и теперь для начала строительства требуется лишь одобрение из столицы, а точнее — от Роберта Дженрика, министра ЖКХ, общин и местного самоуправления Британии.



"Ириски" планируют возвести новую арену в пока что депрессивном портовом районе Брэмли-Мур Док за 150 недель — к старту сезона 2024/25, сообщает The Guardian.



Также "Эвертон" получил разрешение на редевелопмент территории под своим нынешним стадионом "Гудисон Парк", который является домом для мерсисайдского клуба с 1892 года. Этот отдельный проект оценивается в 82 млн. фунтов.



"Эвертон" обещает, что благодаря новому стадиону местная экономика получит 1 млрд. фунтов инвестиций, появятся 15 тыс. новых рабочих мест.



Кроме того, новый стадион сможет привлекать 1.5 млн. посетителей ежегодно, потому что здесь будут проводить не только футбольные матчи, но также музыкальные концерты, конференции, банкеты, свадьбы и похороны.



