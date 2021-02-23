Мерфи не верит, что "Ливерпуль" попадет в топ-4

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что "красные" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Четыре домашних поражения подряд отбросили "Ливерпуль" на шестое место в Премьер-Лиге. До зоны Лиги Чемпионов всего пять очков, однако Мерфи сильно сомневается, что команда Юргена Клоппа способна совершить рывок наверх.



"Сейчас у них ужасный период, но хорошая вещь в том, что у него еще есть время исправиться".



"Тем не менее, их форма в последнее время не говорит о каких-либо позитивных сдвигах, вдобавок они потеряли Хендерсона. Это большой удар по ним".



"Исходя из того, что я вижу прямо сейчас, я не думаю, что они попадут в топ-4. Но маленькая часть меня все еще надеется, что они проявят свое мастерство и исправят ситуацию".



"Однако по ним непохоже на то, что они смогут выиграть четыре-пять матчей подряд", — сообщил Мерфи Sky Sports.