Анонс матча "Атлетико" — "Челси"

Каллум Хадсон-Одои и Томас Тухель "Челси" возьмет старт в плей-офф Лиги Европы с выездного матча против "Атлетико".

"Челси" значительно прибавил после прихода Томаса Тухеля на должность главного тренера, выиграв пять из семи матчей и вернувшись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Атлетико", год назад пустивший под откос "Ливерпуль", подходит к этому матчу в качестве лидера Ла Лиги.

"Это большое испытание. Их клуб очень опытен на этом уровне, у них опытный тренер. Надеюсь, это подстегнет нас, чтобы показать свою лучшую игру. Играя против "Атлетико", ты заранее знаешь с чем столкнешься: борьбой, опытом, хорошим настроем", — говорил Тухель.

- В предыдущих очных встречах в еврокубках "Атлетико" и "Челси" одержали по две победы, трижды сыграли вничью и забили по 11 голов.

- В единственном предыдущем противостоянии этих команд в плей-офф Лиги Чемпионов верх взял "Атлетико" — 3:1 по сумме двух матчей в полуфинале сезона 2013/14.

- "Атлетико" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов седьмой раз за восемь последних сезонов.

- "Челси" попытается достичь своего первого с сезона 2013/14 четвертьфинала Лиги Чемпионов.

- Диего Симеоне не потерпел ни одного домашнего поражения в плей-офф Лиги Чемпионов в качестве главного тренера "Атлетико" (9 побед, 4 ничьи).

- В 12 последних домашних матчах плей-офф Лиги Чемпионов "Атлетико" пропустил только один гол — от "Реала" в мае 2017.

- "Челси" — последняя команда, побеждавшая "матрасников" на их поле в еврокубках. Это случилось в сентябре 2017, то был первый европейский матч на "Ванда Метрополитано".

- "Атлетико" забил только семь голов в шести матчах на групповой стадии — меньше всех среди участников плей-офф Лиги Чемпионов.

- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Челси" уступал в счете только четыре минуты — меньше всех.

- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов только "Манчестер Сити" (1) пропустил голов меньше, чем "Челси" (2).

- "Челси" — одна из четырех команд, выигравших все три выездных матча на групповой стадии (также "Аталанта", "Барселона", "Ювентус"). Кроме того, "синие" забили больше всех на выезде — 10.

- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов нападающий "Челси" Оливье Жиру в среднем забивал каждые 28 минут, и это лучший показатель среди всех игроков с более чем одним голом.

- Среди голкиперов, сыгравших минимум три матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, у первого номера "Челси" Эдуара Менди лучший процент отраженных ударов — 94%. Только один из 16 ударов по его воротам стал голом.

"Челси" оставил дома защитника Тиаго Силву, который уже приступил к тренировкам, но играть не готов. Кай Хаверц и Кристиан Пулишич решили свои проблемы со здоровьем.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)
Бухарест. Национальный стадион. 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. griboedov 23.02.2021 15:23 # griboedov
    Клопп опять вынуждает пенсов сосать ему бибу через 6 рукопожатий.

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  2. chelsiukpro 23.02.2021 15:15 # chelsiukpro
    Шансы 50/50... но есть чуство что можем победить! Главное чтоб хороший не сонный день был сегодня у парней :))

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  3. geniusss 23.02.2021 15:10 # geniusss
    Кам он Кам он

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  4. danny949494 23.02.2021 15:09 # danny949494
    Все норм пацаны смотрят Челси - Атлетико. И будут болеть за синих. Come on Chelsea!

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  5. hachidlo 23.02.2021 15:08 # hachidlo
    "Челси" возьмет старт в плей-офф Лиги Европы

    Источник: http://fapl.ru/posts/84267/

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  6. mancunia-planet 23.02.2021 15:05 # mancunia-planet
    За членсов сегодня только пидарасня

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  7. van-dijk 23.02.2021 15:05 # van-dijk
    Удачи Челси в ЛЕ.

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  8. bushwacka 23.02.2021 15:01 # bushwacka
    "Челси" возьмет старт в плей-офф Лиги Европы с выездного матча против "Атлетико".

    Ска))))

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  9. lfcynwa 23.02.2021 15:00 # lfcynwa
    тухлым удачи, надеюсь смогут пройти атлетико

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