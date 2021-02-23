Анонс матча "Атлетико" — "Челси"

"Челси" возьмет старт в плей-офф Лиги Европы с выездного матча против "Атлетико".

"Челси" значительно прибавил после прихода Томаса Тухеля на должность главного тренера, выиграв пять из семи матчей и вернувшись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Атлетико", год назад пустивший под откос "Ливерпуль", подходит к этому матчу в качестве лидера Ла Лиги.



"Это большое испытание. Их клуб очень опытен на этом уровне, у них опытный тренер. Надеюсь, это подстегнет нас, чтобы показать свою лучшую игру. Играя против "Атлетико", ты заранее знаешь с чем столкнешься: борьбой, опытом, хорошим настроем", — говорил Тухель.



- В предыдущих очных встречах в еврокубках "Атлетико" и "Челси" одержали по две победы, трижды сыграли вничью и забили по 11 голов.



- В единственном предыдущем противостоянии этих команд в плей-офф Лиги Чемпионов верх взял "Атлетико" — 3:1 по сумме двух матчей в полуфинале сезона 2013/14.



- "Атлетико" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов седьмой раз за восемь последних сезонов.



- "Челси" попытается достичь своего первого с сезона 2013/14 четвертьфинала Лиги Чемпионов.



- Диего Симеоне не потерпел ни одного домашнего поражения в плей-офф Лиги Чемпионов в качестве главного тренера "Атлетико" (9 побед, 4 ничьи).



- В 12 последних домашних матчах плей-офф Лиги Чемпионов "Атлетико" пропустил только один гол — от "Реала" в мае 2017.



- "Челси" — последняя команда, побеждавшая "матрасников" на их поле в еврокубках. Это случилось в сентябре 2017, то был первый европейский матч на "Ванда Метрополитано".



- "Атлетико" забил только семь голов в шести матчах на групповой стадии — меньше всех среди участников плей-офф Лиги Чемпионов.



- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Челси" уступал в счете только четыре минуты — меньше всех.



- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов только "Манчестер Сити" (1) пропустил голов меньше, чем "Челси" (2).



- "Челси" — одна из четырех команд, выигравших все три выездных матча на групповой стадии (также "Аталанта", "Барселона", "Ювентус"). Кроме того, "синие" забили больше всех на выезде — 10.



- На групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов нападающий "Челси" Оливье Жиру в среднем забивал каждые 28 минут, и это лучший показатель среди всех игроков с более чем одним голом.



- Среди голкиперов, сыгравших минимум три матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, у первого номера "Челси" Эдуара Менди лучший процент отраженных ударов — 94%. Только один из 16 ударов по его воротам стал голом.



"Челси" оставил дома защитника Тиаго Силву, который уже приступил к тренировкам, но играть не готов. Кай Хаверц и Кристиан Пулишич решили свои проблемы со здоровьем.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)

Бухарест. Национальный стадион. 23:00 Онлайн-трансляция