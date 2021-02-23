Моуриньо готов избавиться от Дохерти

Будущее правого защитника Мэтта Дохерти в "Тоттенхэме" оказалось под большим вопросом.

Напомним Дохерти присоединился к "Тоттенхэму" только прошлым летом, когда он был куплен у "Вулверхэмпона" за 15 миллионов фунтов.



Однако с тех пор Мэтт отметился девятью появлениями в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги, включая лишь два в этом календарном году.



По информации ESPN, Дохерти угодил в опалу к главному тренеру лондонцев Жозе Моуриньо, который будет готов избавиться от Мэтта по окончании сезона, если форма 29-летнего англичанина не улучшится.



Сам Дохерти не готов поставить крест на своей карьере в "Тоттенхэме", однако ему нужны шансы проявить себя. Например, в минувшее воскресенье против "Тоттенхэма" Моуриньо, не имея возможности рассчитывать на Сержа Орье, все равно не выпустил Мэтта в старте, доверив место на правом краю обороны Яфету Танганге.



Еще один немаловажный фактор — неопределенность с будущим самого Моуриньо, при котором "шпоры" проиграли пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге. В сложившейся ситуации Дохерти может стать одним из самых заинтересованных лиц в раздевалке, чтобы Жозе ушел.