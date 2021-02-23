Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал "Ливерпуль" за ужасную домашнюю форму.

Новый год "Ливерпуль" встретил, не зная поражений на "Энфилде" в Премьер-Лиге с апреля 2017. С тех пор "красные" дважды сыграли вничью и четырежды уступили на своем поле.



Поражение 0:2 от "Эвертона" в минувшую субботу и вовсе стало для "Ливерпуля" первым домашним в дерби с 1999 года, и Каррагер не видит этому оправданий.



"Во время трансляции дерби я был очень критичен в отношении "Ливерпуля", и похоже на то, что я расстроил часть болельщиков".



"В предыдущие три года это был лучший "Ливерпуль" при Клоппе, и люди говорили, что я предвзят в отношении "Ливерпуля", анализируя их".



"Чемпионы Премьер-Лиги, обладатели Европейского кубка и лучшая команда в мире. Здесь нельзя было сказать плохого слова. Но теперь ситуация изменилась".



"Если я и обидел фанатов "Ливерпуля", я не хочу извиняться. Это команда играла удивительным образом, и мы любим их, но это не означает, что их запрещено критиковать".



"Имеющиеся у "Ливерпуля" проблемы, отсутствующие центральные защитники, играющие в обороне полузащитники не означают, что они не могут победить дома "Эвертон", "Брайтон", "Бернли", "Вест Бромвич".



"Это не оправдание для отдельных матчей. Какие бы проблемы у вас ни были, для "Ливерпуля" непозволительно не побеждать дома шесть матчей подряд. Это неприемлемо".



"Они должны найти способ побеждать. Я не хочу использовать отсутствие Виргила Ван Дейка как оправдание, потому что в стартовом составе "Ливерпуля" против "Эвертона" было 10 победителей Лиги Чемпионов".



"Возможно, им стоит изменить игровую схему на 4-2-3-1, добавив еще одного атакующего игрока. Или они могли бы обороняться на 10 метров глубже. Кабаку тяжело, Дэвис только пришел, Филлипс будет вынужден играть, и им нужна дополнительная страховка", — сообщил Каррагер в эфире.