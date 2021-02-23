Фернандиньо отрицает, что может стать ассистентом Гвардиолы
Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо пообещал определиться со своим будущим в конце сезоне, опровергнув слухи о том, что ему было предложено войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.
Фернандиньо выступает за "Сити" с 2013 года и до сих пор остается очень ценным игроком, как продемонстрировала победа 0:1 над "Арсеналом" в минувший уикенд.
Однако контракт 35-летнего бразильца истекает в конце этого сезона, и в прессе не утихают слухи о возможном отъезде ветерана с "Этихад".
Президент "Атлетико Минейро" Родриго Каэтано и вовсе заявил, что Фернандиньо может стать ассистентом Гвардиолы, но эта информация не соответствует действительности.
"Я сосредоточен на "Манчестер Сити". Я знаю, как сильно мои партнеры по команде нуждаются во мне".
"Я принял решение, что определюсь со своим будущим, только когда сезон завершится. Я уже получил предложение, но мне предложили стать не помощником Пепа, а сотрудником клуба".
"Я польщен этим после восьми лет в клубе, но я подожду с решением", — цитирует Фернандиньо Daily Mail.
23.02.2021 12:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: