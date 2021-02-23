Фернандиньо отрицает, что может стать ассистентом Гвардиолы

Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо пообещал определиться со своим будущим в конце сезоне, опровергнув слухи о том, что ему было предложено войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.

Фернандиньо выступает за "Сити" с 2013 года и до сих пор остается очень ценным игроком, как продемонстрировала победа 0:1 над "Арсеналом" в минувший уикенд.



Однако контракт 35-летнего бразильца истекает в конце этого сезона, и в прессе не утихают слухи о возможном отъезде ветерана с "Этихад".



Президент "Атлетико Минейро" Родриго Каэтано и вовсе заявил, что Фернандиньо может стать ассистентом Гвардиолы, но эта информация не соответствует действительности.



"Я сосредоточен на "Манчестер Сити". Я знаю, как сильно мои партнеры по команде нуждаются во мне".



"Я принял решение, что определюсь со своим будущим, только когда сезон завершится. Я уже получил предложение, но мне предложили стать не помощником Пепа, а сотрудником клуба".



"Я польщен этим после восьми лет в клубе, но я подожду с решением", — цитирует Фернандиньо Daily Mail.