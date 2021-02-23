Симеоне: "Тухель изменил "Челси" в лучшую сторону"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил прогресс "Челси" при Томасе Тухеле.

Во вторник вечером "Челси" сыграет с "Атлетико" в Бухаресте в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Выступая перед прессой накануне, Симеоне дал ясно понять, что с его стороны не может быть недооценки соперника. Диего считает, что Тухель сделал только лучше ту отличную команду, которая досталась Томасу от Фрэнка Лэмпарда.



"Нам просто нужно провести хороший матч против очень большой команды, обладающей очень важным тренером, который хорошо делал свою работу везде, где только бывал".



"Челси" — очень сильный клуб, они постоянно развиваются, с каждым годом. Они приглашают много новых игроков и инвестируют в молодежь".



"Когда они видят, что их инвестиции не работают, они что-нибудь меняют. Поэтому они и пригласили Тухеля. Это и так большая команда, но после своего прихода он изменил их в лучшую сторону, о чем говорят цифры".



"Просто посмотрите, какими игроками они обладают — от голкипера и до нападающего. Игроки на их скамейке могли бы с большим успехом выступать за любую команду в Европе", — цитирует Симеоне Evening Standard.