В "Астон Вилле" запретили фэнтези-футбол

Джек Грилиш "Астон Вилла" запретила своим футболистам участвовать в официальной фэнтези-игре Премьер-Лиги (Fantasy Premier League).

Напомним, главный тренер "вилланов" Дин Смит был в ярости по поводу утечки информации о травме плеймейкера Джека Грилиша накануне матча против "Лестера".

В данный момент бирмингемский клуб проводит внутреннее расследование, однако первые меры уже приняты: "Вилла" ввела запрет на фэнтези-футбол.

Как сообщает Daily Mail, сразу несколько игроков и сотрудников "Виллы", пользуясь инсайдерской информацией, удалили Грилиша из составов своих виртуальных команд перед поражением от "Лестера".

Составы всех команд в фэнтези-игре Премьер-Лиги находятся в публичном доступе и могут быть изменены не позднее, чем за 90 минут до первого матча тура.

Таким образом, слежение за активностью определенных аккаунтов в фэнтези-футболе может дать представление о том, каким составом команда сыграет в реальности.

Достоверно известно, что многие игроки Премьер-Лиги увлекаются фэнтези-футболом, и это вызывает все более серьезное беспокойство у них клубов. Daily Mail ожидает, что вскоре и другие клубы последуют примеру "Виллы", введя соответствующий запрет.


Метки Астон Вилла, Грилиш

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2021 10:00

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