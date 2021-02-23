В "Астон Вилле" запретили фэнтези-футбол

"Астон Вилла" запретила своим футболистам участвовать в официальной фэнтези-игре Премьер-Лиги (Fantasy Premier League).

Напомним, главный тренер "вилланов" Дин Смит был в ярости по поводу утечки информации о травме плеймейкера Джека Грилиша накануне матча против "Лестера".



В данный момент бирмингемский клуб проводит внутреннее расследование, однако первые меры уже приняты: "Вилла" ввела запрет на фэнтези-футбол.



Как сообщает Daily Mail, сразу несколько игроков и сотрудников "Виллы", пользуясь инсайдерской информацией, удалили Грилиша из составов своих виртуальных команд перед поражением от "Лестера".



Составы всех команд в фэнтези-игре Премьер-Лиги находятся в публичном доступе и могут быть изменены не позднее, чем за 90 минут до первого матча тура.



Таким образом, слежение за активностью определенных аккаунтов в фэнтези-футболе может дать представление о том, каким составом команда сыграет в реальности.



Достоверно известно, что многие игроки Премьер-Лиги увлекаются фэнтези-футболом, и это вызывает все более серьезное беспокойство у них клубов. Daily Mail ожидает, что вскоре и другие клубы последуют примеру "Виллы", введя соответствующий запрет.