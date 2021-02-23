"Тоттенхэм" готов позвать Нагельсманна, если уволит Моуриньо

"Тоттенхэм" рассматривает Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" как наиболее предпочтительного кандидата на замену своему главному тренеру Жозе Моуриньо.

Моуриньо оказался под колоссальным давлением, проиграв пять из шести последних матчей Премьер-Лиги. Этот кризис отбросил "шпор" на девятую позицию в таблице.



Как утверждает The Telegraph, ближайшие 12 дней могут стать определяющими для того, будет ли Жозе тренировать "Тоттенхэм" в следующем сезоне.



В течение этого времени "шпоры" сыграют матчи Премьер-Лиги против "Бернли", "Фулхэма" и "Кристал Пэлас", а также проведут ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против "Вольфсберга".



После трех этих матчей чемпионата последует дерби с "Арсеналом", и только набрав девять очков из девяти, "Тоттенхэм" сможет реально рассчитывать на возвращение в борьбу за место в топ-4 Премьер-Лиги.



"Тоттенхэму" все еще предстоит сыграть финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити", но даже завоевание этого трофея не станет гарантией того, что Моуриньо сохранит свою работу, если одновременно провалится в Премьер-Лиге и не попадет в Лигу Чемпионов.



Если президент "шпор" Даниэль Леви все же решится указать Моуриньо на дверь, то его приоритетной целью будет Нагельсманн. Юлиан не готов покинуть Лейпциг посреди сезона, так что этим Жозе выиграл себе немного времени — увольнение раньше конца кампании ему не грозит.