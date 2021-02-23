Бьелса хочет повременить с новым контрактом

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что предпочитает подождать с новым контрактом до конца сезона.

Действующий контракт Бьелсы истекает в конце этой кампании, и ранее президент "Лидса" Андреа Радриццани дал ясно понять, что его клуб хочет продлить сотрудничество с Марсело.



Если "Лидс" продолжит настаивать, Бьелса даст свой ответ, но в идеале 65-летний аргентинец хотел бы сперва завершить сезон.



"Если клубу нужен ответ до конца сезона, я дам ответ до конца сезона. Я не собираюсь рассматривать никакие другие варианты, пока не закончу свою работу здесь в "Лидсе".



"Это выглядит так, словно президент предлагает мне продлить контракт, а я тяну с этим. Вы можете подумать, что желание клуба сохранить меня сильнее, чем мое желание остаться, но это не так".



"Важно понимать, что впереди еще треть сезона, и в течение этого периода могут случиться вещи, которые поменяют суждение о тебе. Такова моя причина".



"Я предупрежу их, что нужно учитывать вещи, которые могут произойти в концовке сезона. Они могут сказать: "Хорошо, тогда мы подождем до конца сезона". Или они скажут: "Нет, нам нужно уладить это до конца сезона". Если так, я дам свой ответ", — цитирует Бьелсу BBC.