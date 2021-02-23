Беллерин задумывается об уходе из "Арсенала"

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин задумывается о смене клуба грядущим летом.

25-летний Беллерин находится в системе "Арсенала" с 16 лет, в течение этого времени сыграв 231 матч за лондонский клуб и получив признание в раздевалке как вице-капитан.



Эктор принял участие в 27 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, продолжая играть важную роль в команде Микеля Артеты, однако CBS Sports утверждает, что испанский защитник нуждается в новом вызове и полон желания попробовать себя за пределами в Премьер-Лиги.



Эта ситуация может оказаться на руку ПСЖ, который пытался заполучить Беллерина еще прошлым летом. Однако тогда "Арсенал" отклонил предложение французского гранда в 25 миллионов фунтов, оценив Эктора в 35 млн.



Сообщается, что новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Беллерина, чей контракт в Северном Лондоне рассчитан до июня 2023.



Вполне может быть, что свое решение Беллерин примет в зависимости от того, как завершится этот сезон для "канониров". Непопадание команды Артеты в Лигу Чемпионов приблизит уход Эктора.