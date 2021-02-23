Беллерин задумывается об уходе из "Арсенала"

Эктор Беллерин Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин задумывается о смене клуба грядущим летом.

25-летний Беллерин находится в системе "Арсенала" с 16 лет, в течение этого времени сыграв 231 матч за лондонский клуб и получив признание в раздевалке как вице-капитан.

Эктор принял участие в 27 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, продолжая играть важную роль в команде Микеля Артеты, однако CBS Sports утверждает, что испанский защитник нуждается в новом вызове и полон желания попробовать себя за пределами в Премьер-Лиги.

Эта ситуация может оказаться на руку ПСЖ, который пытался заполучить Беллерина еще прошлым летом. Однако тогда "Арсенал" отклонил предложение французского гранда в 25 миллионов фунтов, оценив Эктора в 35 млн.

Сообщается, что новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Беллерина, чей контракт в Северном Лондоне рассчитан до июня 2023.

Вполне может быть, что свое решение Беллерин примет в зависимости от того, как завершится этот сезон для "канониров". Непопадание команды Артеты в Лигу Чемпионов приблизит уход Эктора.


Метки Арсенал, Беллерин, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2021 07:00

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  1. halamadrid94 23.02.2021 07:20 # halamadrid94
    Вернуться в Ла Лигу, в условную Севилью, норм вариант. Там в основке старина Навас играет.

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  2. danny949494 23.02.2021 07:12 # danny949494
    Традиция гей гуннеров продолжается. Кэпы уходят на повышение)

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