Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

"Ливерпуль" снова проигрывает дома, "Манчестер Сити" снова побеждает, "Вест Хэм" снова в топ-4. 25-й тур Премьер-Лиги был охарактеризован продолжением наметившихся прежде тенденций.





"Саутгемптон" прерывает серию поражений



До этого тура "Челси" Томаса Тухеля пропускал только раз, да и тот единственный гол Антонио Рюдигер забил в собственные ворота. Оборонительная дисциплина лондонцев держится во многом на пассивной игре оппонентов. Те, кто не отдавали им мяч просто так и пытались прессинговать ("Шеффилд Юнайтед" и "Барнсли"), становились проблемой. "Саутгемптону" это тоже удалось.



Такуми Минамино стал первым игроком соперника, забившем в ворота "Челси" Тухеля, и отыграться "синие" смогли только с пенальти. Несмотря на высокий процент владения мячом, "Челси" столкнулся с соперником, который сделал это владение некомфортным. Как итог, у "Челси" почти не было моментов, а Тухель впервые открыто выказывал недовольство игроками. Проявилось это в очень резкой форме — обратной заменой Каллума Хадсон-Одои. "Челси" под руководством нового тренера по-прежнему не проигрывает, но этот матч только убедил во мнении о том, что большая заслуга лежит на соперниках. С теми, кто играет без мяча более агрессивно, "Челси" становится сложно.



"Саутгемптон" был не пиковым, но это все равно шаг в нужном направлении. Команда Ральфа Хазенхюттля прервала серию из шести поражений подряд, а главное — утешила себе очень дисциплинированной игрой в обороне.



"Вест Бромвич" проснулся с опозданием



Похоже, традиционный эффект Сэма Эллардайса на команду в беде запущен, но произошло это с опозданием на месяц. В субботу "Вест Бромвич" во второй раз подряд не проиграл, впервые сохранил "клин-шит" и был близко к тому, чтобы взять все три очка, отыграв целый час в меньшинстве. Теперь эта команда, которой не стыдно за игру в обороне, а на первом плане — как подобает сюжету "по Большому Сэму" — сходу оказались все новички.



Да, в соперниках был всего лишь уставший "Бернли", проведший один из худших матчей в сезоне. Но это не отменяет очевидных достоинств новичков "Вест Бромвича". Окай Йокушлу занял позицию опорника, которая была проблемной на протяжении всего сезона. Мэйтланд-Найлс повел за собой команду впереди, а Дианье стал таранным форвардом буквально с первого своего появления. Роберт Снодграсс в субботу не играл из-за травмы, но и он наверняка был бы на первых ролях сопротивления.



Снодграсс — единственный, кого Эллардайс подписал в начале работы трансферного окна. Провернуть остальные сделки менеджеру удалось только на финишной ленте, и, похоже, "Вест Бромвич" потерял драгоценное время.



"Эвертон" снова имеет вес в дерби



Все настраивало на первую победу "Эвертона" на поле "Ливерпуля" с 1999 года. В последний раз на любом стадионе "ириски" побеждали своих соседей в 2010, что также выглядит унизительно, учитывая, что большую часть десятилетия "Ливерпуль" не был в числе лучших команд Премьер-Лиги. На этот раз никто не смотрел на подопечных Карло Анчелотти, как на аутсайдеров. Нынешний "Эвертон" сохраняет свою лучшую форму на большие матчи, нынешний "Ливерпуль" готов проиграть каждому — особенно дома.



Субботнее поражение стало для чемпионов четвертым подряд на своем поле. Юрген Клопп снова защищал качество игры команды, но просто неплохие игры перестали складываться в пользу "Ливерпуля" так, как это было год назад. Цикл подошел к концу. "Эвертон" забил быстрый гол, который раньше не стал бы приговором для "Ливерпуля". Гостям было удобно играть вторым номером, но прежде это не останавливало команду Клоппа. Сейчас она не в состоянии создать того же количества моментов, и ей все реже удается взять свое, реализовав то, что есть.



Нестабильность "Эвертона" никуда после этого не денется, но победа над "Ливерпулем" — главное событие для команды Анчелотти в сезоне. Она должна быть серьезным конкурентом для своих соседей, чье попадание в Лигу Чемпионов теперь под большим вопросом.



"Фулхэм" делает еще один шаг



В течение одной недели команда Скотта Паркера провела три поединка, полностью изменивших ее положение. Формально "Фулхэм" остался 18-м, но теперь это команда с шансами на спасение. Более того, выглядит она лучше, чем сразу несколько команд идущих впереди нее — включая "Ньюкасл", до которого осталось всего три очка.



Когда к хорошей игре добавились результаты, восприятие "Фулхэма" изменилось кардинально. С "Бернли" в среду на стороне лондонцев была удача, но даже в такой игре они смогли взять одно очко. С "Шеффилд Юнайтед" они победили 1:0. Это была игра, которая месяц назад завершилась бы вничью, но теперь "Фулхэм" берет свое. Семь очков в трех поединках пришли не из ниоткуда — это вознаграждение за то, как долго лондонцы держали марку, несмотря на ощущение безнадеги со стороны.



"Фулхэм" делает еще один шаг к тому, чтобы совершить камбэк в концовке сезона. А мы получаем интригу в борьбе за выживание, на которую уже перестали рассчитывать.



"Вест Хэм" снова в четверке



Все валится из рук Жозе Моуриньо, и даже тренер "Тоттенхэма" признает, что ему не по силам повлиять на некоторые вещи. "Шпоры" потерпели пятое поражение в шести последних матчах, и выглядит все так, что их лучший шанс попасть в Лигу Чемпионов — это выиграть Лигу Европы. Задача сложная, но пробиться в топ-4 Премьер-Лиги должно быть еще сложнее, демонстрируя такую форму в новом году.



Субботнее выступление было далеко не худшим, и "Тоттенхэм" создал достаточно шансов, чтобы спасти игру во втором тайме. Проблема в том, что он позволил себе оказаться в таком положении, расслабленно начав оба тайма. И вот на это тренер повлиять точно в состоянии, как бы неустойчивы ни были его игроки в обороне.



Дэвид Мойес и "Вест Хэм" — хороший пример в этом плане. Менеджер лондонцев принимает любые проблемы в этом сезоне и уже несколько раз перестраивает игру команды, даже не имея профильного центрфорварда. Для Мойеса это была первая победа над Моуриньо в 16 встречах, но для "Вест Хэма" — седьмая победа в девяти последних играх. Они снова в четверке, а сам Мойес выглядит лучшим претендентом на награду менеджера сезона.



Победная серия "Манчестер Сити" продолжается



Пеп Гвардиола признал, что для него такая серия команды становится откровением. Победу над "Арсеналом" была уже 18-й подряд во всех турнирах. По ходу дела "Сити" сохранил свой уже 23-й "клин-шит" в сезоне и оставил прошлогоднего чемпиона позади на 19 очков.



"Сити" привык побеждать "Арсенал" с легкостью, только если это не кубковый поединок. Забив гол уже на второй минуте, "горожане" настроили на возможный разгром, но на этот раз все было скромно. Стоит отдать должное команде Микеля Артеты, которая пережила стартовый натиск соперника и держала удар до последнего. Но "Сити" сейчас и сам в этом хорош: даже сбавив обороты и отдав инициативу, команда Пепа наверняка доведет дело до конца — запас прочности позволяет.



По крайней мере, в чемпионате. Завоевание титула выглядит формальностью, и настоящие испытания "Сити" снова ждут за пределами Англии. "Горожане" подходят к плей-офф Лиги Чемпионов безоговорочно сильнейшей командой Европы на данный момент. Они не в первый раз на подобном ходу, но сейчас, как снова-таки заметил Пеп, мучаются буквально все, кроме них. И вот это уже уникальный случай.



"Ньюкаслу" нужно срочно определить форварда



Стив Брюс наверняка найдет аргументы в пользу того, что его команде лучше играть плохо — так она едва ли не чаще добивается результата. И проигрывать так менее обидно. Потому что в воскресенье "сорокам" было действительно неприятно остаться ни с чем. Они на протяжении почти часа полностью превосходили "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", но проиграли. Все потеряло смыл, когда соперник сумел во второй раз выйти вперед, не играя никак, и аутсайдеры опустили руки.



"Юнайтед" привык побеждать таким образом, и отчаиваться "Ньюкаслу" не стоит — впереди менее искушенные соперники. Продолжать нужно в том же духе, у "сорок" стало получаться играть в последние недели. Ромб в полузащите, раскрывающий лучшие качества атакующих игроков, Альмирона и Сен-Максимена, а также более активный прессинг придают "Ньюкаслу" боевой вид. Но команде очень не хватает центрального нападающего, без которого она не может довести свои атаки до завершения в штрафной. Каллума Уилсона в ближайшее время не будет, потому Стиву Брюсу нужно определиться с тем, кому он все-таки доверяет. Дуайт Гэйл выглядит более подходящим вариантом, чем Жоэлинтон и Кэрролл. Он не станет Уилсоном, но другого способа пройти через этот период, кажется, нет.



Иван Громиков специально для FAPL.ru