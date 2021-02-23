Вернер: "Премьер-Лига спустила меня с небес на землю"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер признался, что недооценил Премьер-Лигу, а его проблемы в последние месяцы помогли ему "опуститься с небес не землю".

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" из "РБ Лейпциг" вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги прошлого сезона, вскоре Вернер обнаружил, что не может играть в Премьер-Лиге так, как привык.



Тимо пришлось адаптироваться к уровню соперников и темпу, в котором играются матчи Премьер-Лиги.



"Поначалу из-за своей самооценки я думал, что смогу продолжать делать то, что делал всегда, но за последние месяцы я спустился с небес на землю. В Англии не бывает спокойных матчей".



"Здесь игроки ростом 1.9 метра, физически мощные и очень быстрые — включая защитников. Интенсивность матчей Премьер-Лиги впечатляет", — сообщил Вернер Kicker.