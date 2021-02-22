Аспиликуэта: "При Тухеле все стало лучше"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что наблюдает прогресс во всем, стоило его клубу избавиться от Фрэнка Лэмпарда.

Сменив Лэмпарда на тренерском мостике "синих", Томас Тухель сразу же взбодрил команду, которая выиграла четыре из своих шести матчей при новом рулевом и вернулась в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Аспиликуэта восхищается Лэмпардом как игроком, но признает, что в плане тренерского мастерства Фрэнк — не ровня Тухелю.



"Шесть недель назад мы были не в лучшей форме. Теперь при Тухеле все стало лучше. Команда чувствует себя гораздо лучше. И хотя Премьер-Лига — это совсем другое, приятно подойти к возобновлению Лиги Чемпионов, набрав хороший ход".



"К нам вернулась надежность, мы стали меньше позволять своим соперникам, и это говорит о выполняемой командой работе — от первого атакующего игрока до последнего защищающегося. При новом тренере мы стараемся контролировать матчи с мячом и без мяча".



"При Фрэнке нашли результаты были недостаточно хороши. Фрэнк был волшебным игроком, и мне посчастливилось делить с ним раздевалку, но что касается его как тренера, Абрамович и руководство решили его поменять", — сообщил Аспилкуэта Mundo Deportivo.