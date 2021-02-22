Хендерсон уйдет, если не станет первым номером МЮ

Голкипер Дин Хендерсон уйдет в другой клуб грядущим летом, если к тому времени не станет первым номером "Манчестер Юнайтед".

Вернувшись на "Олд Траффорд" после двух блестящих сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед", Хендерсон надеялся составить реальную конкуренцию Давиду Де Хеа за роль основного голкипера команды.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер продолжает нахваливать Хендерсона и говорить, насколько Дин близок к стартовому составу, но свои слова не может подтвердить делом.



Хендерсон по-прежнему довольствуется игровой практикой во второстепенных турнирах, а Де Хеа продолжает защищать ворота "Юнайтед" в Премьер-Лиге, несмотря на регулярные ошибки.



Как утверждает Manchester Evening News, Хендерсон разочарован своей ситуацией и уже высказал свое недовольство Сульшеру, поставив того перед сложным выбором.



С одной стороны Сульшер рискует лишиться талантливого воспитанника, с другой ему открывается нерадужная перспектива усадить в запас Де Хеа — самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю.



Если Хендерсон не добьется своего, то покинет "Юнайтед" в ближайшее трансферное окно, благо к 23-летнему англичанину существует серьезный интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".