Жота возвращается к тренировкам с "Ливерпулем"

Диогу Жота В "Ливерпуле" ожидают, что нападающий Диогу Жота возобновит полноценные тренировки на текущей неделе.

Жота неожиданно хорошо начал свою карьеру в "Ливерпуле" после перехода из "Вулверхэмптона" за 41 миллион фунтов, забив девять голов в 17 матчах.

Однако выезд к "Мидтьюлланду" 9 декабря в рамках Лиги Чемпионов обернулся для Жоты травмой колена. 24-летний португалец избежал операции, но некоторое время носил специальную защиту на ноге, из-за чего его движения были ограничены, и лишь в этом месяце приступил к индивидуальным занятиям в Керби.

По информации The Guardian, Диогу надеется получить зеленый свет для возобновления тренировок в общей группе, начиная со среды.

Конечно, Жоте потребуется время, чтобы восстановить свою форму, поэтому снова выйти на футбольное поле Диогу, как ожидается, сможет 4 марта против "Челси".


Метки Жота, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 22.02.2021 20:19 # scauzer11
    вот как раз пенсопенджикам полную авоську и накидает)

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  2. halamadrid94 22.02.2021 20:02 # halamadrid94
    Как нельзя кстати. Но проблемы с центром обороны это, к сожалению, не решит.

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