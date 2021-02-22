Жота возвращается к тренировкам с "Ливерпулем"

В "Ливерпуле" ожидают, что нападающий Диогу Жота возобновит полноценные тренировки на текущей неделе.

Жота неожиданно хорошо начал свою карьеру в "Ливерпуле" после перехода из "Вулверхэмптона" за 41 миллион фунтов, забив девять голов в 17 матчах.



Однако выезд к "Мидтьюлланду" 9 декабря в рамках Лиги Чемпионов обернулся для Жоты травмой колена. 24-летний португалец избежал операции, но некоторое время носил специальную защиту на ноге, из-за чего его движения были ограничены, и лишь в этом месяце приступил к индивидуальным занятиям в Керби.



По информации The Guardian, Диогу надеется получить зеленый свет для возобновления тренировок в общей группе, начиная со среды.



Конечно, Жоте потребуется время, чтобы восстановить свою форму, поэтому снова выйти на футбольное поле Диогу, как ожидается, сможет 4 марта против "Челси".