Фелипе Луис: "Салах был подобен Месси на тренировках"

Защитник "Атлетико" Фелипе Луис заявил, что на совместных тренировках Мохамед Салах был подобен Лионелю Месси.

Салах добился огромных успехов в своем нынешнем клубе "Ливерпуле", за который он забил 118 голов в 186 матчах и выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.



Впрочем, заиграть в Англии Мохамеду удалось только со второй попытки, потому что его период в "Челси" оказался провальным. Египтянин был чрезвычайно хорош на тренировках, как уверяет Луис, но за первую команду "синих" сыграл всего 19 матчей и забил два гола.



"Вы можете подумать, что я поссорился с Жозе Моуриньо, но в действительности я восхищаюсь им. Просто ему не удалось заставить меня играть в свой лучший футбол. То же самое было с Салахом".



"Салах заставлял меня страдать на тренировках. Когда он собрался в "Фиорентину", я спросил его: "Почему ты уходишь, Момо? Ведь это "Челси". А он ответил: "Мне нужно играть".



"Я подумал: "Какой хороший парень". Он никогда не гнался за деньгами или возможностью побеждать больше, ему лишь было важно играть. На тренировках он был подобен Месси. Я говорю правду. Спросите любого", — сообщил Фелипе The Guardian.