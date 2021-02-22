Тиаго Силва не сыграет с "Атлетико"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что защитник Тиаго Силва не вернется к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
Силва находится вне игры с победы 0:1 над "Тоттенхэмом" 4 февраля, когда ему потребовалась замена еще в первом тайме. В результате Тиаго был вынужден пропустить матчи против "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасла" и Саутгемптона".
Еще в конце прошлой недели Силва был замечен на тренировке в Кобхэме, однако на выезд в Бухарест "синие" все равно отправляются без 36-летнего бразильца.
"Он вне игры. Прямо сейчас он тренируется. Но мы уезжаем, а он остается", — цитирует Тухеля Evening Standard.
Вместе с тем Томас подтвердил, что полузащитники Кай Хаверц и Кристиан Пулишич решили свои проблемы со здоровьем и могут сыграть во вторник вечером.
"Я очень рад, что они оба в строю. Они тренировались в общей группе, все было гладко, и они отправляются с нами", — добавил Тухель.
22.02.2021 18:00
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Зачем Силва когда есть Алонсо и Рюдигер. Два брата акробата, решат судьбу 1/8 в первом же матче, как Барселона)))
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Теперь Челси задвинут поглубже
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