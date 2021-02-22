"Лестер" надеется выиграть борьбу за Сумаре

"Лестер" надеется обойти европейских тяжеловесов в борьбе за полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре.

Среди клубов, которые просматривают Сумаре в этом сезоне, значатся "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Милан", однако никто из них пока не установил официальный контакт с "Лиллем", лидирующем в Лиге 1.



Бубакари оценивается в 30 миллионов фунтов, однако от его контракта остается всего один полный год, и в "Лестере" уверены, что смогут заполучить игрока молодежной сборной Франции по сниженной цене, если сработают быстро, сообщает The Guardian.



В данный момент "лисы" занимают третье место в Премьер-Лиге и имеют прекрасные шансы пробиться если не в Лигу Чемпионов, то хотя бы в Лигу Европы, а для выступлений еще на одном фронте главному тренеру Брендану Роджерсу потребуется увеличить глубину состава.