Моуриньо: "У "Тоттенхэма" проблемы, которые я не могу решить как тренер"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо заявил, что у "Тоттенхэма" есть некоторые проблемы, которые тренер не способен решить.

Поражение 2:1 от "Вест Хэма" в воскресенье оставило "шпор" только на девятом месте в Премьер-Лиге. Подопечные Моуриньо набрали лишь три очка из 18 последних.

Тем не менее, Моуриньо не берется назвать это кризисом, а также намекает, что ему не хватает полномочий по превращению "Тоттенхэма" в большую команду.

"Я бы не назвал это кризисом. Я бы сказал, что это плохая, очень плохая серия результатов. Это очевидно. Мы проигрываем слишком много матчей".

"Думаю, у нас в команде очень, очень давно проблемы, которые я не могу самостоятельно решить как тренер", — цитирует Моуриньо BBC.

Тем временем, как передает Daily Mail, Жозе был возведен букмекерами в статус фаворита на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2021 16:00

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  1. ganinilyha 22.02.2021 17:01 # ganinilyha
    Во всём виноват Бейл

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  2. pavlix76 22.02.2021 16:57 # pavlix76
    Почему нет? Уйди с поста и решишь львиную часть проблем.

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  3. dilfay92 22.02.2021 16:37 # dilfay92
    Правильно говорит стать топ клубом не легко

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  4. hunter022 22.02.2021 16:23 # hunter022
    Контракт этому особенному на 10 лет

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  5. anabanana94 22.02.2021 16:13 # anabanana94
    Удачи Жозе, тебе бы в Пэлас и до конца тренерской карьеры.

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  6. danny949494 22.02.2021 16:11 # danny949494
    Намекает на трансфер)

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