Моуриньо: "У "Тоттенхэма" проблемы, которые я не могу решить как тренер"

Жозе Моуриньо заявил, что у "Тоттенхэма" есть некоторые проблемы, которые тренер не способен решить.

Поражение 2:1 от "Вест Хэма" в воскресенье оставило "шпор" только на девятом месте в Премьер-Лиге. Подопечные Моуриньо набрали лишь три очка из 18 последних.



Тем не менее, Моуриньо не берется назвать это кризисом, а также намекает, что ему не хватает полномочий по превращению "Тоттенхэма" в большую команду.



"Я бы не назвал это кризисом. Я бы сказал, что это плохая, очень плохая серия результатов. Это очевидно. Мы проигрываем слишком много матчей".



"Думаю, у нас в команде очень, очень давно проблемы, которые я не могу самостоятельно решить как тренер", — цитирует Моуриньо BBC.



Тем временем, как передает Daily Mail, Жозе был возведен букмекерами в статус фаворита на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.