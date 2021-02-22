Моуриньо: "У "Тоттенхэма" проблемы, которые я не могу решить как тренер"
Жозе Моуриньо заявил, что у "Тоттенхэма" есть некоторые проблемы, которые тренер не способен решить.
Поражение 2:1 от "Вест Хэма" в воскресенье оставило "шпор" только на девятом месте в Премьер-Лиге. Подопечные Моуриньо набрали лишь три очка из 18 последних.
Тем не менее, Моуриньо не берется назвать это кризисом, а также намекает, что ему не хватает полномочий по превращению "Тоттенхэма" в большую команду.
"Я бы не назвал это кризисом. Я бы сказал, что это плохая, очень плохая серия результатов. Это очевидно. Мы проигрываем слишком много матчей".
"Думаю, у нас в команде очень, очень давно проблемы, которые я не могу самостоятельно решить как тренер", — цитирует Моуриньо BBC.
Тем временем, как передает Daily Mail, Жозе был возведен букмекерами в статус фаворита на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.
22.02.2021 16:00
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Во всём виноват Бейл
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Почему нет? Уйди с поста и решишь львиную часть проблем.
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Правильно говорит стать топ клубом не легко
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Контракт этому особенному на 10 лет
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Удачи Жозе, тебе бы в Пэлас и до конца тренерской карьеры.
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Намекает на трансфер)
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