Дин Смит обещает найти и наказать крота

Джек Грилиш Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит пообещал выяснить, кто стоит за утечкой информации насчет травмы полузащитника Джека Грилиша.

За сутки до воскресного поражения "вилланов" от "Лестера" в социальных сетях появились слухи о том, что Грилиш получил травму ноги на тренировке и сыграть не сможет.

Джек действительно не сыграл и, как ожидается, пропустит один месяц, однако Смита больше всего расстраивает то, что кто-то "слил" эту информацию на сторону.

"Мне стало известно о появившихся в социальных сетях слухах насчет того, что он не сыграет".

"Если за этим стоит кто-нибудь с тренировочной базы, я выясню это и приму меры. Я не рад этому, и мы разберемся с этим", — приводит слова Смита Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Смит, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2021 15:00

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  1. ilovemanutd 22.02.2021 15:23 # ilovemanutd
    УЗНАЙТЕ РОДИТЕЛЕЙ ЭТОГО УБЛЮДКА, УЗНАЙТЕ ЭТОГО УБЛЮДКА, ПЕРЕВЕРНИТЕ ТАМ ВСЕ ВВЕРХ ДНОМ, НО НАКАЖИТЕ, НАКАЖИТЕ ЭТУ МРАЗЬ !!!

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  2. hunter022 22.02.2021 15:19 # hunter022
    Зовут эту крысу Баркли

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