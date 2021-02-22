Дин Смит обещает найти и наказать крота

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит пообещал выяснить, кто стоит за утечкой информации насчет травмы полузащитника Джека Грилиша.

За сутки до воскресного поражения "вилланов" от "Лестера" в социальных сетях появились слухи о том, что Грилиш получил травму ноги на тренировке и сыграть не сможет.



Джек действительно не сыграл и, как ожидается, пропустит один месяц, однако Смита больше всего расстраивает то, что кто-то "слил" эту информацию на сторону.



"Мне стало известно о появившихся в социальных сетях слухах насчет того, что он не сыграет".



"Если за этим стоит кто-нибудь с тренировочной базы, я выясню это и приму меры. Я не рад этому, и мы разберемся с этим", — приводит слова Смита Sky Sports.