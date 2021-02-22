Дин Смит обещает найти и наказать крота
Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит пообещал выяснить, кто стоит за утечкой информации насчет травмы полузащитника Джека Грилиша.
За сутки до воскресного поражения "вилланов" от "Лестера" в социальных сетях появились слухи о том, что Грилиш получил травму ноги на тренировке и сыграть не сможет.
Джек действительно не сыграл и, как ожидается, пропустит один месяц, однако Смита больше всего расстраивает то, что кто-то "слил" эту информацию на сторону.
"Мне стало известно о появившихся в социальных сетях слухах насчет того, что он не сыграет".
"Если за этим стоит кто-нибудь с тренировочной базы, я выясню это и приму меры. Я не рад этому, и мы разберемся с этим", — приводит слова Смита Sky Sports.
22.02.2021 15:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
УЗНАЙТЕ РОДИТЕЛЕЙ ЭТОГО УБЛЮДКА, УЗНАЙТЕ ЭТОГО УБЛЮДКА, ПЕРЕВЕРНИТЕ ТАМ ВСЕ ВВЕРХ ДНОМ, НО НАКАЖИТЕ, НАКАЖИТЕ ЭТУ МРАЗЬ !!!
(ответить)
Зовут эту крысу Баркли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий