Тухель поговорил с Хадсон-Одои по поводу обратной замены

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что побеседовал с Каллумом Хадсон-Одои по поводу обратной замены вингера в матче против "Саутгемптона".

Выпустив Хадсон-Одои в перерыве субботнего матча Премьер-Лиги на "Сент-Мэри", спустя полчаса Тухель убрал Каллума с поля, а в интервью после финального свистка заявил, что был недоволен настроем, энергией и контрпрессином подопечного.



При этом до того момента 20-летний англичанин считался одним из любимчиков нового наставника "Челси". Чтобы не осталось никаких обид или недопониманий, Тухель затем побеседовал с Хадсон-Одои.



"Это не такое уж значимое событие для меня. Я поговорил с Каллумом, как и поговорил со всем коллективом. Иногда такие вещи случаются в футболе, и это просто было мое решение".



"Возможно, я поступил сурово с ним, потому что он играл вдоль моей бровки, так что я был близко к нему, и я просто чувствовал, что он не попал в игру".



"Я не думаю, что он был так уж резок, поэтому я принял это сложное для него решение. Но то было решение в конкретный момент времени и в конкретный день. И только".



"Я бы абсолютно не стал преувеличивать значимость этого события. Это делают люди снаружи, рассуждая об этом", — сообщил Тухель официальному веб-сайту "Челси".