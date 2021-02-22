Анчелотти: "Наша цель — попасть в Европу"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что победа над "Ливерпулем" была "особенной", но истинная цель на сезон остается прежней.

Голы Ришарлисона и Гульфи Сигурдссона в минувшую субботу позволили "Эвертону" одержать победу 0:2 — первую для "ирисок" победу на "Энфилде" с 1999 года.



Однако теперь Анчелотти хочет увидеть такой же уровень концентрации от своей команды в следующем матче, чтобы закрепить этот успех и приблизиться к цели.



"Наша цель — не победить "Ливерпуль", наша цель — попасть в Европу на будущий сезон. Вот это было бы достижение".



"Я могу понять радость — мы сами очень рады. Фанаты "Эвертона" заслужили эту победу после 21 года ожидания".



"Это особенный результат. Думаю, сосредоточиться в дерби не так сложно — игроки были очень сосредоточены. Следующий шаг — сосредоточиться в следующем матче так же, как сегодня. Это будет сложнее".



"Мы ошибаемся, если думаем, что уже добились чего-либо. Думаю, это хороший момент для нас, но это только три очка", — цитирует Анчелотти Sky Sports.