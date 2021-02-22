Рэднапп: "Обамеянг потерял свою суперсилу"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп вынес неутешительный вердикт насчет нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, чья карьера, как он считает, близится к закату.

Совершив убойный промах против "Бенфики" в Лиге Европы несколькими днями ранее, в воскресенье против "Манчестер Сити" Обамеянг себя совершенно не проявил и даже ни разу не пробил по воротам. Джон Стоунс и Рубен Диаш просто доминировали над Пьер-Эмериком.



Рэднапп не считает зарабатывающего свыше 350 тысяч фунтов в неделю Обамеянга обузой для "Арсенала", но чувствует, что 31-летний габонец уже не может быть лидером команды.



"Обамеянг прошел свой пик. У него еще будут славные моменты, он еще будет делать хет-трики. Но когда смотришь на него, то понимаешь, что он потерял свою суперсилу".



"Когда он только оказался в Премьер-Лиге, я видел, как он бежит сквозь соперников. Я видел, как он это делал в Дортмунде. Но сейчас я наблюдаю игрока, который выглядит так, словно его можно запугать".



"Ему положено вести команду за собой, но в реальности это делают Сака и Смит-Роу", — сообщил Рэднапп в эфире.