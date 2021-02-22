Лингард намекает, что останется в "Вест Хэме"

Полузащитник Джесси Лингард заявил, что счастлив в "Вест Хэме", намекнув на свою готовность остаться в лондонском клубе.

Не сыграв ни минуты за "Юнайтед" в Премьер-Лиге в первой половине сезона, на вторую половину Лингард отправился в аренду в "Вест Хэм".



У "молотобойцев" Джесси обрел регулярную игровую практику и сразу же принялся проявлять в себя, в воскресенье отметившись победным голом против "Тоттенхэма" (2:1).



28-летний англичанин очень доволен собой, намекая, что уже не вернется на скамейку "Юнайтед".



"Я правда наслаждаюсь своим футболом. Парни очень хорошо меня здесь приняли. Сегодня нам пришлось попотеть ради трех очков, и мы показали, на что способны".



"Здесь в "Вест Хэме" мы обладаем командой, которая любит атаковать, диктовать игру и прессинговать. Прежде мне не хватало этого постоянства, которое есть у меня сейчас. Надеюсь, я смогу продолжать делать то, что делаю".



"Я перешел сюда, чтобы играть в футбол. Я счастлив, когда играю в футбол и когда побеждаю", — сообщил Лингард BBC.