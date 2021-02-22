Сульшер не готов отдать "Сити" титул раньше времени

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что по-прежнему не признает поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Ранее сыграв вничью с "Эвертоном" и "Вест Бромвичем", в воскресенье вечером "Юнайтед" одолел "Ньюкасл" со счетом 3:1 и вернулся на победный путь. "Красные дьяволы" вторые в таблице, а их отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 10 очков.



Несмотря на то, что "Сити" уже несколько месяцев выглядит просто безупречно, Сульшер не готов наречь "горожан" чемпионами раньше времени.



"Я никогда этого не признаю, пока это не случится. Мы видели так много примеров, когда команда просто делает свою работу, и что-нибудь может произойти. Это не то, о чем мы думаем, нас волнует лишь своя игра".



"Своя игра — единственное, что мы можем контролировать. Предстоит разыграть еще кучу очков, и мы должны значительно прибавить".



"Для нас важно набрать ход и хорошо играть. Матчи против "Вест Бромвича" и "Шеффилд Юнайтед" отбросили нас назад, и я бы мог, сидя здесь, объяснить вам, почему мы не набрали эти очки, которых заслуживали, но это не то, чего я хочу".



"На мой взгляд, у парней хорошая концентрация. Мы хорошо восстановились умственно и физически. Непросто играть после матча в четверг вечером. Возможно, именно поэтому нам потребовалось 45 минут, чтобы войти в игру", — цитирует Сульшера Sky Sports.